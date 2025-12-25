Трите китайски дълбоководни пилотирани подводници са извършили над 1700 гмуркания

Трите китайски дълбоководни подводници с екипаж са извършили 1746 гмуркания до момента, съобщи в сряда Институтът за дълбоководни науки и инженерство към Китайската академия на науките.

Прогнозира се общият брой на гмурканията да надхвърли 2000 през следващата година.

Триото – Фендудже (Striver), Шенхай Йонгши (Deep Sea Warrior) и Джиаолун – ще извърши 314 гмуркания само тази година, според данни, публикувани от института на среща в Саня, провинция Хайнан в Южен Китай.

През 2025 г. пилотираната подводница Джиаолун постигна първото в Китай пилотирано дълбоководно гмуркане в покрити с арктически лед води. Тя също така си сътрудничи с Фендудже, за да осъществи първата в Китай операция с двуместна пилотирана подводница под арктическия лед.

Подкрепен от вътрешно проектирания и разработен ледоразбиващ пилотиран дълбоководен подводен кораб Tansuo-3, тази година Fendouzhe предприе първата в Китай пилотирана дълбоководна научна експедиция в силно заледените райони на Северния ледовит океан.

По-рано тази година подводницата подкрепи и международна съвместна експедиция до падина Пюйсегур, който се намира край югозападния бряг на Южния остров на Нова Зеландия.

Тази година Shenhai Yongshi проведе 18 гмуркания за дълбоководни археологически проучвания на северозападния континентален склон на Южнокитайско море и работи в координация с безпилотни подводници, допринасяйки за нови дълбоководни археологически открития.

Източник: CCTVPlus

