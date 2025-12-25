Тържествена св. Литургия по повод Рождество Христово в ПКСХП „Св. Александър Невски“

С тържествена света Литургия и тази година бе отбелазан празникът Рождество Христово в Патриаршеската катедрала „Св. Александър Невски“.

Негово Светейшество Българският патриарх и Софийски митрополит Даниил възглави светата Литургия и съслужи с Техни Високопреосвещенства митрополитите Западно- и Средноевропейски Антоний, Варненски и Великопреславски Йоан, Врачански Григорий, Видински Пахомий и Техни Преосвещенства епископите Мелнишки Герасим – гл. секретар на Св. Синод, Браницки Йоан – първи викарий на Софийския митрополит, храмовото духовенство, както и протодяконите Иван Петков и Деян Коруноски.

На причастния канон епископ Герасим прочете Патриаршеското и синодално Рождественско послание, в което се казва: „Събитието на Рождеството на Христа Спасителя бележи действително повратен момент в човешката история. С раждането на Божия Син като Син Човешки „древното премина“ и „ето, всичко стана ново“ (2 Кор. 5:17). Сам Бог дойде сред нас и живя между нас, като Един от нас, и сключи с човешкия род Своя Нов Завет, който е Завет на мира и безпределната, всеопрощаваща Негова любов и милост. Освободи ни от властта на греха и смъртта, помири ни с Небесата и ни дарува „обновен живот“ (Рим. 6:4). Живот в правда и светост, в любов към Бога и към всеки човек, възстановявайки изгубеното някога наше богосиновство, както свидетелства божественият евангелист, когато казва, че „на всички ония, които Го приеха, – на вярващите в Неговото име, – даде възможност да станат чеда Божии“ (Иоан 1:12)… Нашият отговор на засвидетелстваната в Боговъплъщението безпределна Божия любов и милост е нашата вяра: вярата, с която живеем и се спасяваме и която се изразява в ответната любов, която ние отдаваме на Бога и на човека до нас. Затова и празникът на Христовото Рождество е свързан с най-много и най-щедри изяви на нашето милосърдие и благотворителност – това е ден, в който ние особено щедро отваряме нашите сърца за нуждите и болката на другите. А във всичко това ние подражаваме не другиму, а на Бога, на Този, Който пръв извървя пътя към нас, протегна ни ръка, сподели с нас всичко онова, до което беше довело грехопадението на прародителите, и ни посочи отново верния път към богоуподобяването и вечния живот, към Царството на нашия Небесен Отец. Затова днес от дълбините на нашите сърца ние отново прославяме дивното тайнство на нашето спасение и от препълнени уста казваме: „Христос се ражда – славете Го! Христос слиза от небесата – срещнете Го! Христос е на земята – извисете се! Пейте Господу всички на земята, радостно Го възпейте, народи, защото Той се прослави!“ (Катавасии на Рождество Христово, Песен първа)“ (Цялото послание може да прочетете тук).

Мнозина православни християни взеха молитвено участие и се причастиха с Тялото и Кръвта Христови. В края на богослужението патриарх Даниил благослови и поздрави православните християни, като им пожела радостен и светъл празник.

