четвъртък, октомври 16, 2025
Последни:
Общество

Тържествен концерт на Ансамбъл „Туран“ по повод предстоящия Ден на Република Казахстан!

Редактор

Насладихме се на невероятно майсторство, което ни пренесе в сърцето на казахстанската култура – с древни инструменти, ритми и песни, носещи духа на степта.

Благодаря на Kazakhstan Embassy Bulgaria за поканата и възможността да бъда част от това събитие.

🇧🇬🤝🇰🇿 България и Казахстан споделят приятелство, взаимно уважение и активно сътрудничество – в културата, икономиката и образованието. Всяка подобна среща ни напомня колко силни могат да бъдат връзките между нашите народи.

Интересно от мрежата

Вижте още

В София се проведе масов антивоенен митинг

Редактор

7 АПРИЛ – СВЕТОВЕН ДЕН НА ЗДРАВЕТО

Редактор

Как тече подготовката за Деня на ВМФ в северната руска столица

Редактор

Pin It on Pinterest