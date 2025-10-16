Тържествен концерт на Ансамбъл „Туран“ по повод предстоящия Ден на Република Казахстан!

Насладихме се на невероятно майсторство, което ни пренесе в сърцето на казахстанската култура – с древни инструменти, ритми и песни, носещи духа на степта.

Благодаря на Kazakhstan Embassy Bulgaria за поканата и възможността да бъда част от това събитие.

България и Казахстан споделят приятелство, взаимно уважение и активно сътрудничество – в културата, икономиката и образованието. Всяка подобна среща ни напомня колко силни могат да бъдат връзките между нашите народи.

