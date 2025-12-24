сряда, декември 24, 2025
Списание „Science“ обяви класацията си на 10-те най-значими научни постижения за 2025 г.

Американското списание „Science“ обяви класацията си на десетте най-значими научни постижения за 2025 г., като на първо място е „Необратимото нарастване на възобновяемите източници на енергия“.

Според списанието, през 2025 г. глобалното производство на енергия от възобновяеми източници ще надмине традиционните в няколко области, а основният двигател на тази голяма трансформация е Китай. В материала се посочва, че през тази година то за първи път е надминало това на въглищата; растежът на произведена от слънцето и вятъра енергия е толкова бърз, че е достатъчен да покрие нуждите по целия свят за първата половина на годината. Основната движеща сила за тази тенденция е силната индустриална система на Китай, който произвежда около 80% от слънчевите панели, 70% от вятърните турбини и 70% от литиевите батерии в света, като има значително предимство в разходите. Растящият износ на зелени технологии от Китай също променя други региони по света, включително Европа и страните от Глобалния Юг.

