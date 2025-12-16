Българският патриарх Даниил ще направи своето първо мирно посещение до Вселенската патриаршия

По покана на Негово Всесветейшество Вселенския патриарх Вартоломей и по решение на Св. Синод на БПЦ – БП Негово Светейшество Българският патриарх и Софийски митрополит Даниил ще извърши своето първо мирно посещение, след избора и интронизацията си на патриаршеския престол на Българската православна църква.

Посещението ще започне на 25 декември – Рождество Христово и ще завърши на 28 декември. На 26 декември – Събор на Пресвета Богородица – Негово Светейшество патриарх Даниил ще съслужи с Вселенския патриарх Вартоломей в храма на Вселенската патриаршия „Св. Георги“ – Фенер, а на 27 декември – патриарх Даниил ще възглави светата Литургия по повод храмовия празник на българската църква „Св. Стефан“ на Златния рог, известна още като „Желязната църква“.

Facebook

Twitter



Shares