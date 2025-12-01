Путин призова за разширяване на военно-техническите връзки на Русия с чужди държави

Русия трябва да продължи да разширява военно-техническото сътрудничество (ВТС), да изпълнява стриктно ангажиментите си по износа и да потвърждава репутацията си на надежден партньор.

Това съобщи на 1 декември руският президент Владимир Путин в посланието си до държавния глава.

Руският лидер поздрави колектива и ветераните на Федералната служба за военно-техническо сътрудничество (ФСВТС) с 25-годишнината от създаването на ведомството и отбеляза неговия принос за насърчаване на интересите на страната.

„Важно е да продължите последователно да усъвършенствате дейността си във всички направления“, — се посочва в публикацията.

източник: iz.ru

