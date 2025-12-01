Различни по вид наркотици бяха иззети при поредната специализирана полицейска операция на СДВР срещу наркоразпространението в столицата

Задържани са 13 души, двама от наркопласьорите са непълнолетни

В започналата в началото на седмицата акция срещу наркоразпространението са включени криминалисти от сектор „Наркотици“ на Столичната дирекция и полицаи от районните управления. Тя се провежда на територията на столицата, като акцент на проверките са районите около учебните заведения в крайните квартали.

След получена оперативна информация за мъж, разпространяващ наркотични вещества на територията на махала „Татарли“ в София, на 24 октомври, около обяд криминалисти от сектор „Наркотици“ в СДВР провели акция по задържането му. 42-годишният мъж, известен на органите на реда бил задържан в обитаваният от него имот на ул. „Генерал Цончев“. При последвалите претърсвания, скрити във външното климатично тяло на къщата са намерени и иззети различи наркотични вещества – кристали и фентанил. Криминално проявеният мъж бил задържан с полицейска мярка за 24 часа. Материалите по случая са докладвани на Софийска градска прокуратура.

В хода на акцията, на 26 октомври през нощта в кв. „Дървеница“, служители на Седмо РУ спрели за проверка криминално проявен мъж. Близо до мястото на проверката бил паркиран и автомобила му. При последвалите процесуално-следствени действия в колата служителите на реда се натъкнали на специално пригодени тайници в двигателния отсек и скоростния лост, от които били иззети 21 плика с растителна маса, 25 таблетки, шест пликчета с вещество на кристали. Експертната справка показала, че иззетите наркотични вещества са около 80 грама марихуана, близо 7 грама екстази, 4 грама метамфетамин. 27-годишният мъж бил задържан с полицейска мярка до 24 часа.

Същият ден, на ул. Гоце Делчев“ служители на Шесто РУ извършили проверка на непълнолетно момче. При обиска у него са намерени и иззети 10 полиетиленови пликчета, съдържащи растителна маса. Направената експертна справка показала, че откритото вещество е канабис.

Криминалисти от Шесто РУ задържали и двама наркопласьори в кв. „Овча купел“. След получена оперативна информация за девойка, употребяваща и пласираща наркотици в квартала и в центъра на столицата, вчера около 10.30 часа служителите на реда я спрели за проверка в близост до жилищен блок в ж.к. „Овча купел 2“. При обиска в чантата й бил открит и иззет пакет с марихуана с тегло около 10 грама. На метростанция в същия квартал бил спипан 35-годишен дилър. При обиска в джоба на суитчъра му бил иззет плик с близо 50 грама марихуана. И двамата били задържани с полицейска мярка до 24 часа.

След получен оперативен сигнал за криминално проявен мъж, разпространяващ наркотици на територията на столицата, криминалисти от Четвърто РУ предприели действия по задържането му. На 27 октомври пред жилищен блок в кв. „Стрелбище“ той бил спрян за проверка. При последвалия обиск у 26-годишния мъж било намерено и иззето полиетиленово пликче с бяло вещество на бучка. В хода на процесуално-следствените действия в управлявания от него автомобил „Тойота Ярис“ служителите на реда иззели голям брой полиетиленови пликове със зелена тревиста маса, прахообразни, кристални вещества и сини таблетки. Експертната справка показала, че марихуаната е около 30 грама, останалите вещества са амфетамин – над 5 грама, метамфетамин, над 2 грама кокаин, повече от 3 грама MBMD. Мъжът бил задържан в районното управление с полицейска мярка за 24 часа.

В хода на специализираната полицейска операция служители на Първо РУ задържали петима души за притежание на кокаин /общо петнайсет пакетчета/ и друг у когото било открито пакетче билка.

Тази нощ, при последвалите процесуално-следствени действия в жилището на единият от тях са открити още четири буркана със суха тревиста маса – марихуана. Наркотикът бил открит в стаята на неговия съквартирант, който също е задържан. Общото количество наркотици, иззети от служителите на Първо РУ са около 70 грама марихуана и 7 грама кокаин.

Вчера при съвместна специализирана полицейска операция на „Икономическа полиция“ и Първо районно управление в столицата са открити и над 12 000 флакони и капсули с райски газ в складово помещение в столичния кв. „Дружба“. По първоначална информация стоката е била предназначена както за вътрешния пазар, така и за международен трафик, но се разпространява предимно в питейни и увеселителни заведения. Веществата са иззети, като предстоят съответните експертизи за изследване на съдържанието на флаконите. Процесът изисква координация с други контролни органи. Изяснява се и собствеността на наетия склад. Има задържан, който има и предходни криминални прояви.

