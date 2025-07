Почти 90 споразумения за две години: кои отрасли обхваща партньорството между Казахстан и Китай

През последните две години между Казахстан и Китай бяха подписани над 90 споразумения, меморандуми и търговски документи.

В кои отрасли се простира партньорството на нашата страна с КНР – в материала на кореспондента на агенция Kazinform.

Предишното държавно посещение на лидера на КНР Си Цзинпин в нашата страна се състоя през юли 2024 г. по покана на президента на Казахстан Касим-Жомар Токаев. Тогава, по резултатите от преговорите, Казахстан и Китай склюха над 30 междуведомствени и междуправителствени споразумения в областта на търговията, технико-икономическото сътрудничество, транспорта, инфраструктурата и инженерното строителство, енергетиката, промишлеността, селското стопанство и образованието.

Тази година по време на работната визита на Си Цзиньпин в нашата страна в рамките на Втория форум за индустриално-инвестиционно сътрудничество „Китай – Централна Азия“ между Казахстан и китайски компании бяха подписани 58 търговски документа на обща стойност над 24 млрд. долара. Като цяло, документите обхващат следните области:

Политика и междудържавни отношения

Съвместно изявление на президента на Казахстан Касим-Жомарт Токаев и председателя на КНР Си Цзинпин;

— Меморандум за обмен и сътрудничество между Общественото обединение „Партия „AMANAT” и Комунистическата партия на Китай;

— Споразумение между Правителството на РК и Правителството на КНР за насърчаване и взаимна защита на инвестициите.

Търговия, икономика, финанси

Пътна карта за изпълнение на Програмата за търговско-икономическо сътрудничество между правителството на РК и правителството на КНР;

— Споразумение между правителството на РК и правителството на КНР за техническо-икономическо сътрудничество;

— Меморандум за разбирателство по въпросите на сътрудничеството в областта на контрола и безопасността на взаимно доставяните стоки между Министерството на търговията и интеграцията на РК и Главната митническа администрация на КНР;

— Меморандум за взаимопонимание по въпросите на сътрудничеството в областта на оценката на съответствието между Министерството на търговията и интеграцията на РК и Държавната администрация за регулиране на пазара на КНР;

— Меморандум за взаимопонимание между АО „НК „Kazakh Invest” и Централноазиатската и Китайската асоциация на производителите на мебели и строителни материали, който предвижда реализацията на проект за създаване на индустриален парк в Казахстан;

— Генерално споразумение между Банка за развитие на Казахстан и China Development Bank за откриване на двувалутна кредитна линия в размер на 1 млрд. долара за финансиране на съвместни инвестиционни проекти;

— Споразумение между SM Minerals LTD и CNMCL за прехвърляне на акции с участието на китайската страна.

Инфраструктура и транспорт

Меморандум за разбирателство между Министерството на транспорта на РК и Държавния комитет за реформи и развитие на КНР за разширяване на трансграничната железопътна линия между РК и КНР;

— Меморандум между Министерството на транспорта на РК и Министерството на транспорта на КНР за взаимопонимание и сътрудничество в областта на създаването на иновативни технологии и информационни системи и за реда за обмен на разрешения за извършване на международни автомобилни превози;

— Меморандум за взаимно разбирателство за насърчаване на развитието на сътрудничеството в областта на инфраструктурата и инженерното строителство между Министерството на транспорта на РК и Министерството на търговията на КНР;

— Меморандум за взаимопонимание за създаване на работен механизъм за сътрудничество за развитие и увеличаване на превоза на товари по Транскаспийския международен транспортен маршрут между Министерството на транспорта на РК и Държавния комитет за развитие и реформи на КНР;

— Меморандум за взаимопонимание между АО „Самрук-Казына“ и компанията China Harbour Engineering Company, насочен към развитие на всестранно сътрудничество в приоритетните сфери на инфраструктурата и енергетиката на Казахстан;

— Тристранен меморандум за взаимопонимание между Министерството на транспорта на РК, групата „Алатау Мидл Коридор“ и компанията China CAMC Engineering Co., Ltd за създаване и реализация на проект за логистичен и промишлен суперхаб на територията на РК;

— Меморандум за взаимопонимание между акимата на Астана и компанията China Railway Asia-Europe Construction Investment Co., LTD с участието на Tianjin Rail Transit Group за развитие на дългосрочно сътрудничество в областта на експлоатацията на проекта „Нова транспортна система на град Астана. LRT. Етап 1”;

— Рамково споразумение между акимата на Астана и компанията Jiangsu Provincial Soho Holding Group Co., Ltd за проект за строителство на многофункционален хотелски комплекс с бизнес център и изложбени павилиони. Обем на инвестициите $60 млн;

Рамково споразумение между акимата на Астана и YXE Trading Service Group Co., Ltd. за изграждане на логистичен парк в СЕЗ „Астана-Технополис“. Обемът на инвестициите ще възлезе на 60 млн. долара;

— Меморандум за сътрудничество между акимата на Туркестанска област и Portuguese-speaking (Xi’an) Technology Development Co., Ltd. за строителство на трансграничен търговски център за стоки в Централна Азия в рамките на инициативата „Един пояс, един път“. Обемът на инвестициите ще възлезе на 160 млн. долара;

— Меморандум за сътрудничество между акимата на Туркестанска област и консорциума China Railway Asia–Europe Construction Investment Co. LTD и Yunnan Construction and Investment Holding Group за инфраструктурни проекти;

— Меморандум между акимата на Кизилординска област и „Su Agro Solutions“ за строителство на производствен цех за производство на автоматизирани затвора и разходомери за управление на водните ресурси. Обемът на инвестициите ще възлезе на 5 млн. долара;

— Меморандум между акимата на Кизилординска област и KCT Energy за създаване на завод за производство на силикатно-калциеви плочи. Обемът на инвестициите ще възлезе на 6 млн. долара;

— Меморандум между акимата на Актюбинска област и Zhongbo Group за реализация на инвестиционни проекти на стойност 700 млн. долара;

— Меморандум между Министерството на транспорта на РК и CITIC Construction Co. за реализация на инфраструктурен проект „Център–Запад“. Обемът на инвестициите в проекта ще възлезе на 2,78 млрд. долара;

— Споразумение между АО „КТЖ“ и CRRC Dalian Co., Ltd. за създаване на център за производство и ремонт на локомотиви;

— Споразумение между АО „КТЖ“ и CRRC Ziyang Co., Ltd. за придобиване на маневрени локомотиви и създаване на сервизни центрове;

— Меморандум за сътрудничество между АО „KTZ Express“, АО „АММТП“ и YXE Trading Service Group Co., Ltd.;

Меморандум между акимата на Алматинска област и YTO Express за изграждане на индустриално-логистичен център „Skyhub Almaty” в Илийски район. Обемът на инвестициите ще възлезе на 100 млн. долара;

— Меморандум между акимата на Алматинска област и China Construction Engineering Corporation за разширяване на индустриалната зона „Кайрат“ в Талгарски район. Обемът на инвестициите ще възлезе на 1 млрд. долара.

Агропромишленост

Протокол между Министерството на земеделието на РК и Главната митническа администрация на КНР за ветеринарните изисквания и опазването на здравето на животните, предявявани към живи едър рогат добитък, изнасян за клане от РК в КНР;

— Споразумение за инвестиции между Министерството на земеделието и ТОО „Shengtai Biotech“ (Fufeng Group) за реализация на проект за строителство на производствен комплекс за дълбока преработка на царевица на територията на Жамбылска област на стойност 800 млн. долара;

— Рамково споразумение между акимата на Акмолинска област и Dalian Hesheng Holdings за строителство на комплекс за дълбока преработка на зърно. Обемът на инвестициите ще възлезе на 650 млн. долара;

— Меморандум между акимата на Туркестанска област и Jinxin (Xi’an) Seed Technology Co., Ltd. за създаване на индустриален парк за маслодайни култури. Обемът на инвестициите ще възлезе на 140,7 млн. долара;

— Споразумение между акимата на Кизилординска област и компанията Aladdin Holdings Group за реализация на проект за строителство на модерен оранжерен комплекс на територията на Кизилординска област;

— Инвестиционен договор между Комитета по инвестициите на МИД на РК и Xinjiang Lihua Group Co., Ltd. за създаване на памучно-текстилен комплекс с пълен цикъл в Туркестанска област;

— Меморандум между акимата на Кизилординска област и Huide Engineering Company за строителство на завод за сглобяване на селскостопанска и строителна техника в региона. Обемът на инвестициите ще възлезе на 10 млн. долара;

— Меморандум между Министерството на земеделието на РК и CITIC Construction за строителството на завод за дълбока преработка на пшеница в Костанайска област. Обемът на инвестициите ще възлезе на 1,1 млрд. долара;

— Инвестиционен договор между Комитета по инвестициите на МИД РК и Onelee Food Technology Co. за строителство на завод за дехидратация на лук и дълбока преработка на зеленчуци;

Меморандум между акимата на Алматинска област и AGRIFARM CO., LTD и Human Capital за създаване на високотехнологичен агропромишлен парк за дълбока преработка на зърно. Обем на инвестициите — 290 млн. долара;

— Споразумение между ТОО „Gold Tay” и FAMSUN CO., LTD за строителство на маслоекстракционен завод с капацитет 1200 тона на ден в Павлодарска област. Обемът на инвестициите ще възлезе на 40 млн. долара.

Енергетика, природни ресурси и недроползване

Рамково споразумение между Министерството на енергетиката на РК и китайската компания CNPC за по-нататъшно задълбочаване на сътрудничеството по стратегически проекти в енергийния сектор;

— Рамково споразумение между АО „Kazakh Invest” и ТОО „BEES ENERGY KZ” за сътрудничество в областта на възобновяемата енергетика и производството на „зелен водород”;

— Рамково споразумение между Министерството на енергетиката на РК, акимата на Актюбинска област, АО „КазМунайГаз“ и CNPC за реализация на проект за производство на карбамид в Актюбинска област. Обемът на инвестициите се оценява на 1,25 млрд. долара;

— Споразумение между Министерството на енергетиката на РК, АО „КазМунайГаз“ и CNPC за проект за разширяване на мощностите на ТОО „ПетроКазахстан Ойл Продактс“ до 12 млн. тона. Обемът на инвестициите възлиза на 5,8 млрд. долара;

— Споразумение между Министерството на енергетиката на РК, АО „QazaqGaz“ и CNPC за развитие на проекта на участък Северный 1 и укрепване на сътрудничеството в газовия сектор;

— Споразумение за стратегическо партньорство между АО „КазМунайГаз“ и CITIC Group в нефтегазовата отрасъл;

— Споразумение между АО „QazaqGaz“ и Shandong Energy Group за строителство на въглехимически завод с обем на инвестициите 2 млрд. долара;

— Споразумение между ТОО „Урихтау Оперейтинг“ и АО „СНПС-Актобемунайгаз“ по проекта „Урихтау“, насочено към задълбочаване на стратегическото сътрудничество. Обемът на инвестициите възлиза на 138 млн. долара;

— Споразумение между АО „Самрук-Энерго“ и „Китайская Международная Корпорация Водного Хозяйства и Энергетики“ (КМКВХЭ) за съвместна дейност по реализация проекта строительства гидроаккумулирующей электростанции (ГАЭС) на територията Казахстана;

Меморандум между акимата на Алматинска област и TBEA Company Limited за реализация на енергийни проекти, включително СЕС и въглищна ТЕЦ за надеждно топлоснабдяване на град Алатау. Общ обем на инвестициите – 3,7 млрд. долара;

— Меморандум между акимата на Алтаинска област и China Yili Chuanning Biotechnology Co., Ltd. за проект за строителство на завод за производство на аминокиселини, пробиотици и опаковки. Обемът на инвестициите възлиза на около 350 млн. долара;

— Меморандум между акимата на Алматинска област и Арна-Маркет за строителството на комбинирана слънчева електроцентрала с акумулатори на енергия. Общият размер на инвестициите възлиза на 1 млрд. долара;

— Меморандум между акимата на Алматинска област и Shandong REETECH SmartOpto Technology Co. Ltd за строителство на слънчева фотоелектрическа централа с мощност 1170 MW в Талгарски район. Проектът е иницииран съвместно с ТОО „Кербулакское хозяйство“, обемът на инвестициите ще надхвърли 600 млн. долара;

— Меморандум за взаимопонимание между Министерството на промишлеността и строителството на РК и Министерството на търговията на КНР за укрепване на сътрудничеството в областта на стратегически важните минерали, използвани в чистите енергийни технологии;

— Рамково споразумение между Института по геологически науки им. К. И. Сатпаев и АО „КоЖаН“ (КНР) за сътрудничество в областта на геоложките проучвания и разширяването на минерално-суровинната база в приграничната зона на Казахстан;

— Рамково споразумение между Института по геологически науки им. К. И. Сатпаева, Китайския университет по геонауки (Пекин), CNNC и Xiamen Wanli Stone Co., Ltd за съвместни изследвания на трансгранични стратегически рудни пояси.

Наука и образование

Споразумение между Министерството на науката и висшето образование на РК и Министерството на образованието на КНР за сътрудничество в областта на обучението по китайски език;

— Меморандум за разбирателство за съвместно създаване на Мастерска Лу Баня между Евразийския национален университет „Л. Н. Гумилев“ и Тяньцзинския професионален институт;

— Меморандум за взаимопонимание между Министерството на цифровото развитие, иновациите и аерокосмическата промишленост на РК и Националната космическа администрация на КНР за сътрудничество по Международната лунна изследователска станция;

— Споразумение между Националната академия на науките на РК при президента на РК и Университета Шенжен за сътрудничество при създаването на съвместни лаборатории;

— Споразумение между НАО „Казахски национален аграрен изследователски университет“ (КАЗНАИУ) и Китайския селскостопански университет, Dayu Irrigation Group Co., Ltd. за създаване на казахстанско-китайска международна лаборатория за високоефективно водоползване в засушливи райони;

— Споразумение между НАО „Казахски национален аграрен изследователски университет“ (КАЗНАИУ) и Ланьчжоуски университет (ЛЗУ) КНР за съвместно създаване на казахстанско-китайски център за интелигентно земеделие;

— Споразумение за взаимопонимание в областта на научните изследвания с микроспътници и подготовката на таланти между Казахския национален университет „Ал-Фараби“ и Северозападния политехнически университет на КНР;

— Споразумение между Казахския агротехнически изследователски университет им. С. Сейфуллин, Северо-Казахстанския университет им. М. Козыбаев, Университета Шакарим и Северо-Западния университет за селскостопански и горски технологии на Китай за съвместно създаване на Казахстанско-китайски център за селскостопански науки и образование;

Договор за оказване на помощ при реализацията на проект за оборудване на лаборатория за тестване на качеството в Казахстан;

— Меморандум между Министерството на науката и висшето образование на РК и Qingdao Shangheshi Oil Energy Co., Ltd. за строителството на академичен кампус в Конаеве. Проектът предвижда създаването на кампус на 100 га, предназначен за 30 000 студенти;

— Споразумение между НАО „Шәкәрім университет“ и Xi’an Jiaotong University за създаване на съвместна лаборатория „Един пояс, един път“. Инвестиции — 10 млн. долара;

— Меморандум между АО „ALT Университет имени Мухамеджана Тынышпаева“ и Shanghai SUS Environment Co., Ltd за създаване на съвместна лаборатория на базата на университета. Размер на инвестициите — 3 млн. долара;

— Споразумение между НАО „Евразийски национален университет на името на Л. Н. Гумилев“, АО „Казпочта“ и YTO Express за създаване на консорциум за разработване на стратегия за усъвършенстване на националната транспортна и логистична система;

— Споразумение между Казахски национален университет по водно стопанство и напояване и Северокитайски университет по водни ресурси и електроенергетика за създаване на съвместна лаборатория по водни ресурси и природни бедствия. Обем на инвестициите — 300 000 долара;

— Споразумение между Казахския национален университет „Ал-Фараби“ и Jiangsu Huibo Robotics Technology Co., Ltd (JSHBPT) за създаване на „цифрова интелигентна работилница“. Размер на инвестициите — 390 хиляди долара;

— Споразумение между Казахски национален университет „Ал-Фараби“ и TusHoldings Co., Ltd за създаване на инкубатор на базата на иновационния център Farabi HUB. Обем на инвестициите — 200 хиляди долара;

— Меморандум между Satbayev University и Changan Automobile за откриване на Training Center. Обем на инвестициите — 100 хиляди долара;

Меморандум между Satbayev University и Chery Automobile за създаване на втори тренировъчен център за подготовка на монтажници. Размер на инвестициите — 100 хиляди долара;

— Споразумение между Академията за гражданска авиация на Казахстан и Китайския университет за гражданска авиация за създаване на съвместен научно-технологичен център в областта на гражданската авиация. Размер на инвестициите – 100 хиляди долара;

— Споразумение между АО „ALT Университет на името на Мухамеджан Тынышпаев“ и Урумчийски професионален университет за реализация на програма за двойно дипломиране. Размер на инвестициите – 80 хиляди долара годишно.

Технологии

Меморандум за сътрудничество между Министерството на цифровото развитие, иновациите и аерокосмическата промишленост на РК и Министерството на промишлеността и информационните технологии на КНР;

— Меморандум между Министерството на цифровото развитие, иновациите и аерокосмическата промишленост на РК и Държавната агенция за сътрудничество в областта на международното развитие на КНР за взаимно разбирателство и насърчаване на проекти в областта на високите технологии;

— Меморандум за взаимопонимание и сътрудничество в областта на цифровата валута между Националния банк на РК и Народния банк на Китай;

— Меморандум за взаимопонимание между Бюрото за национална статистика на Агенцията за стратегическо планиране и реформи на РК и Националното статистическо бюро на КНР в рамките на сътрудничеството в областта на статистиката;

— Меморандум за взаимопонимание между АО „Самрук-Казына“ и ТОО „HUAWEI TECHNOLOGIES KAZAKHSTAN“ в сферата на цифровата трансформация, развитието на телекомуникационната инфраструктура и внедряването на съвременни информационни и комуникационни технологии в РК;

— Споразумение между акимата на град Астана и ТОО „Хуавей Технолоджиз Казахстан“ за пилотно въвеждане на мрежа 10G Huawei с технология 50G PON;

— Меморандум между Казахския национален университет „Ал-Фараби“ и Северозападния политехнически университет за създаване на съвместна спътникова наземна станция. Размер на инвестициите — 300 хиляди долара;

— Рамково споразумение между ALATAYALTYN JSC и UnionTech Software Technology Co., Ltd за създаване на съвместно предприятие;

— Рамково споразумение между ALATAYALTYN JSC и Комитета по цифрова икономика и цифрова търговия на Китайското общество по въпросите на СТО (CWTO) за създаване на съвместно предприятие и стартиране на китайско-казахстанска цифрова платформа за насърчаване на инициативи за цифрови градове.

Медии и хуманитарно сътрудничество

Меморандум за сътрудничество между Министерството на културата и информацията на РК и Главната държавна администрация по въпросите на радиоразпръскването и телевизията на КНР в областта на радиоразпръскването и телевизията;

— Меморандум за взаимопонимание и сътрудничество между Телерадиокомплекса на президента на РК и Медиакорпорацията на Китай (China Media Group);

— Меморандум за сътрудничество между Министерството на културата и информацията на РК и Медиакорпорация Китай (China Media Group);

— Меморандум за сътрудничество между Министерството на туризма и спорта на РК и Медиакорпорация Китай (China Media Group);

— Меморандум за взаимопонимание и сътрудничество между Телерадиокомплекса на президента на РК и „Жэньминь Жибао“;

— Меморандум за взаимопонимание между Международния финансов център „Астана“ и Централната телевизия на Китай.

