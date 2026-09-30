Изказани бяха съболезнования към семейството и близките му

Почина почетният консул на Русия в Бургас Тонко Фотев. За кончината му беше съобщено със съболезнователно послание, в което той е определен като дългогодишен приятел на Русия и човек, работил за развитието на отношенията между българския и руския народ.

Преди да поеме функциите на почетен консул, Фотев е заемал отговорни постове в системата на полицията. В посланието се подчертава неговата ангажираност към взаимопомощта, сътрудничеството и съхраняването на историческата памет.

Като почетен консул в Бургас Тонко Фотев е оказвал съдействие на руски граждани и е участвал в инициативи, свързани с отношенията между България и Русия.

„Кончината му е невъзвратима загуба за много хора както в Русия, така и в България“, се посочва в съболезнователното послание.

Изказани са искрени съболезнования към семейството, близките и приятелите на Тонко Фотев.