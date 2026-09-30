В рамките на проекта Net Zero SMEs ще бъдат проучени готовността на местните предприятия за новите изисквания, нуждата от кадри, инвестиции и технологична модернизация

Община Габрово започна поредица от срещи с представители на местния бизнес, чиято цел е да установи доколко предприятията са подготвени за новите изисквания, свързани с устойчивото развитие, ESG стандартите и зеления преход.

Инициативата се реализира в рамките на проекта Net Zero SMEs и трябва да даде по-ясна представа за реалното състояние, потребностите и перспективите пред малките и средните предприятия в региона.

Новите изисквания достигат и до малкия бизнес

Все повече изисквания, свързани с устойчивостта, достигат до малките и средните предприятия не непременно чрез директни регулации, а посредством техните клиенти, банки, инвеститори и бизнес партньори.

Това поставя компаниите пред необходимостта да бъдат по-добре информирани за променящата се бизнес среда и да се подготвят навреме за новите условия.

Именно затова Община Габрово търси пряк диалог с предприятията, за да установи не само доколко те са запознати с ESG стандартите и зеления преход, но и какви конкретни затруднения срещат.

Какви са проблемите пред фирмите в Габрово?

Разговорите обхващат значително по-широк кръг от въпроси от екологичните изисквания и устойчивостта.

Сред основните теми са недостигът на квалифицирани кадри, достъпът до пазари, инвестициите, технологичната модернизация, иновациите и сътрудничеството между местните компании.

Проучват се също възможностите за по-тясна връзка между бизнеса, научните институции и образователните организации.

Част от въпросите към предприятията са стандартизирани, което ще позволи сравнение на резултатите. Други са отворени, за да могат представителите на бизнеса да посочат конкретни проблеми, идеи и бъдещи намерения.

Общината ще използва резултатите за нови мерки за бизнеса

Събраната информация трябва да помогне на Община Габрово при планирането на бъдещите услуги и инициативи за местните предприятия.

Сред възможните направления са обучения, експертна подкрепа, инвестиции, технологични решения, развитие на нови умения, създаване на партньорства между предприятията и подпомагане на достъпа до нови пазари.

Проучването обхваща текущото състояние и перспективите пред предприятията, използването на енергия и възможностите за технологична модернизация, наличието на кадри и компетентности, иновативния потенциал и необходимостта от бъдеща подкрепа.

Бизнесът като партньор в развитието на Габрово

Инициативата поставя местните предприятия в центъра на процеса по трансформация на икономиката.

Целта е зеленият преход да бъде разглеждан не само като поредица от нови изисквания към бизнеса, а и като възможност за модернизация, въвеждане на технологии, повишаване на конкурентоспособността и достигане до нови пазари.

Чрез срещите по проекта Net Zero SMEs Община Габрово ще търси конкретна обратна връзка от компаниите, която впоследствие да бъде използвана при разработването на мерки, съобразени с реалните потребности на местната икономика.