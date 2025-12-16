Пакистанските и китайските сили завършиха съвместно учение за борба с тероризма

Съвместното китайско-пакистанско учение за борба с тероризма „Warrior 9“, което продължи повече от 10 дни в Пакистан, приключи напълно, като всички участващи китайски войски се завърнаха в Китай в неделя.

Учението приключи в петък с церемония, проведена в националния център за обучение по борба с тероризма в Паби, Пакистан. Впоследствие участващите китайски войски започнаха изтеглянето си обратно у дома на групи.

„По време на тази операция по изтегляне, ние координирахме и поддържахме връзка с пакистанските военни и местните власти на множество фронтове, като същевременно организирахме тясно транспорта и митническото оформяне, за да осигурим безопасното, гладко и безпроблемно изтегляне на войските на мисията“, каза Ян Кун, китайски офицер, участващ в учението.

По време на учението, което започна в началото на декември, китайските и пакистанските войски съвместно завършиха тренировъчни упражнения по разчистване на планини, спасяване на заложници и съвместни огневи удари, използвайки модел на съвместно обучение със смесени подразделения.

„Многократно провеждахме тактическа координация с пакистански пилоти и заедно проведохме планирани операции. По време на тези координационни усилия се учихме един от друг, споделяхме боен опит и осигурихме успешното завършване на мисията“, каза китайският участник в учението Джан Ин.

В последната фаза на учението китайските и пакистанските войски проведоха пълномащабно учение с бойни стрелби в пакистанския национален център за борба с тероризма. Двете страни съвместно организираха сухопътни и въздушни операции и използваха различни видове безпилотно оборудване, включително безпилотни летателни апарати със средна и голяма височина и голяма продължителност на полета, рояци безпилотни летателни апарати, самоубийствени дронове и роботи за обезвреждане на бомби, за да извършват разузнаване и наблюдение, блокада и контрол, разчистване на площи и операции с дълбоко проникване срещу симулирани цели.

„В 20-минутното учение с бойни стрелби бяха разположени множество бойни групи, включително специални операции, армейска авиация, въздушно разузнаване и удари и информационна поддръжка, за да отработят десетки теми. Учението напълно демонстрира характеристиките на антитерористичните операции: бързо темпо, високи изисквания за координация и широко приложение на безпилотно оборудване“, каза китайският войник Лиу Канг.

По време на съвместното учение двете страни проведоха и дейности като казуси, демонстрации на оборудване и културен обмен, което допълнително засилва приятелството между китайските и пакистанските военни.

„Чрез повече от 10 дни съвместни учения Китай и Пакистан организираха целенасочени тренировъчни упражнения в отговор на новата ситуация и характеристиките на терористичната дейност, като допълнително разшириха дълбочината и обхвата на военното сътрудничество в борбата с тероризма. Ученията демонстрираха решимостта и волята на Китай и Пакистан за съвместна борба с тероризма“, каза китайският офицер Лиу Джелян.

Видео с български субтитри: https://youtu.be/ezia0E9LIYg

Източник: AMSP.link

Facebook

Twitter



Shares