Откриването на паметна плоча на А.Лобанов-Ростовски

На 11 ноември заместник-министърът на външните работи на Руската Федерация Д.Любински участва в церемонията по откриването на паметна плоча в Знаменския храм на Новоспаския манастир в Москва на мястото на изгубеното погребение на тленните останки на бившия Министър на външните работи на Руската империя А.Лобанов-Ростовски.

На събитието присъстваше потомък на Министъра – княз Н.Лобанов-Ростовски. Присъстваха също игуменът на манастира, митрополит Григорий Воскресенски, дейци на науката и културата.

На гостите беше показана и изложба с документи от Архива на външната политика на Руската империя за дейността на А.Лобанов-Ростовски, подготвена от Историко-документалния департамент на МВнР на Русия.

Алексей Борисович Лобанов-Ростовски (1824-1896) – Министър на външните работи на Руската империя от 1895 до 1896 г., преди това – Посланик на Русия в Османската империя, Великобритания, Австро-Унгария и Германската империя. Участвал е пряко в подписването на Константинополския мирен договор с Османската империя на 27 януари 1879 г. и в изготвянето на руско-китайския договор за изграждането на Китайската Източна железница.

Facebook

Twitter



Shares