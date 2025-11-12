„Good Bye Bogor“ – Кралска композиция, символизираща приятелството

За мен беше голяма чест да участвам в дипломатическото събитие „Музиката: мост на дипломацията“, организирано от Посолството на Индонезия в България, по специална покана на Н.П. Посланика на Индонезия в България“, заяви Посланикът на Камбоджа в България Н.П. д-р Чеа Чанборибо.

По време на тази забележителна вечер на 11 ноември посланикът на Камбоджа изпълни две музикални произведения: 1-Bangawan Solo; и 2- Good Bye Bogor – кралска композиция на Негово Величество Преа Бат Самдек Преа Нородом Сианук (Преа Бором Ратанак Кауд), покойният крал-баща на Камбоджа.

Събитието беше прекрасно доказателство за това как музиката може да преодолее границите, действайки като универсален език на приятелството и взаимното разбирателство. То напомни на всички присъстващи, че музиката притежава уникалната сила да обединява сърцата на различни култури и народи.

„Музиката е добра дипломация“ – философията, стояща зад концепцията за музикалната дипломация, при която мелодиите и хармониите се използват за насърчаване на културното съзнание, мира и международните отношения. Музиката, като форма на културна дипломация и инструмент на мека сила, преодолява политическите и езиковите различия, свързва хората на емоционално ниво и насърчава значими връзки между нациите.

Кралската композиция „Good Bye Bogor“ на Негово Величество покойния крал-баща е искрено символично знаме на вечната дружба между Кралство Камбоджа и Република Индонезия.

По време на държавната си визита в Богор, Индонезия, Негово Величество покойният крал-баща ръководеше делегация на високо равнище и беше топло посрещнат в Кралския дворец в Богор от тогавашния президент на Индонезия и индонезийския народ. По време на визитата Негово Величество проведе разговори с висши лидери и сподели своята визия за задълбочаване на двустранното приятелство и стратегическото сътрудничество – насърчаване на мира, икономическото развитие и културния обмен в региона на АСЕАН.

Композицията „Сбогом, Богор“ символизира тази трайна дружба и взаимно уважение. Тя отразява човечността, щедростта и отдадеността на Негово Величество към мира и състраданието, олицетворявайки вечния дух на солидарност между народите на Камбоджа и Индонезия.

При заминаването си от Богор Негово Величество изрази надеждата си за продължаване на приятелството и сътрудничеството между двете нации, за просперитета на техните народи и траен мир в региона.

„Good Bye Bogor не е просто сбогом“, изразява чувствата си Негово Величество, „а послание за спомен и подновена надежда – песен за приятелството между нашите две нации, която ще остане за поколенията, които ще дойдат.“

Музиката преодолява езиковите и културните различия, създавайки обща основа за връзка и разбирателство. Тя предизвиква съпричастност и емоционален резонанс, изграждайки мостове между отделните хора и общности.

Освен това, тя насърчава сътрудничеството чрез съвместни изпълнения, културни фестивали и образователни програми, в които участват музиканти от различни среди. Музиката помага за създаването на лични отношения и взаимно доверие, които по-късно могат да подкрепят политическото или икономическото сътрудничество. Тя служи и като платформа за споделяне на културното наследство и ценностите на една нация с глобалната аудитория.

