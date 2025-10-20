Ново обединено правителство е решението за спасяването на Либия

По време на срещата си с Пол, съветник на президента на САЩ за Африка и Близкия изток, Агила Салех, председател на либийската Камара на представителите, подчерта, че единственото решение на настоящата политическа криза в Либия е да се сформира ново обединено правителство, което да поведе страната към избори.

Той посочи, че правителството на Дбейба е резултат от Женевското споразумение, сключено при условия, белязани от финансова корупция и подкупи, на което е било свидетел международната общност. Той добави: „От тези, които идват на власт по този начин, не може да се очаква да се държат почтено или да управляват мъдро.“

Съветникът Акила обясни, че настоящото правителство е довело до разпространение на корупцията на всички нива и контролира само една улица в столицата Триполи, което го прави неспособно да води следващата фаза или да осигури безопасна и неутрална среда за избори.

Той подчерта вярата на Камарата на представителите и различни национални сили в демокрацията и мирното предаване на властта чрез избори, като подчерта, че провеждането на парламентарни и президентски избори в присъствието на две правителства е невъзможно и нереалистично.

Той заяви: „Трябва да има единна изпълнителна власт, която да наблюдава провеждането на изборите с прозрачност и почтеност, а това изисква формирането на ново правителство, което се ползва с широка национална подкрепа.“

Той добави, че този подход се ползва с подкрепата на Камарата на представителите, Главния щаб на въоръжените сили, който контролира ситуацията със сигурността, както и на Върховния държавен съвет и влиятелни национални фигури.

В заключение той каза: „Имаме големи надежди за тази визита и се надяваме, че Съединените американски щати ще подкрепят този път, защото всякакви други варианти или започването на нови диалози ще доведат само до повторение на предишните трагедии и ще усложнят още повече ситуацията.

