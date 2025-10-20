понеделник, октомври 20, 2025
Общество

Д-р Гергана Манолова: Конопеното масло е естественият щит на кожата през зимата

„Хубавата кожа не се постига с чудеса, а с ежедневна грижа.“ казва дерматологът д-р Гергана Манолова – тя е един от най-уважаваните дерматолози в България – специалист с богат клиничен и естетичен опит. Тя е известна с това, че винаги търси баланса между научно доказаните формули и силата на природните съставки.

В разговора ни д-р Манолова споделя защо конопеното масло се превърна в нейна препоръка номер едно за поддържане на здрава кожа – особено през есенно-зимния сезон, когато тя има най-голяма нужда от защита и хидратация.

B.N  Д-р Манолова, колко важен е измивният продукт в ежедневната грижа за кожата?

Д-р Манолова: Изключително важен. Това е продукт, който използваме ежедневно и често – не само за лицето, но и за цялото тяло. Именно затова измивният продукт трябва да бъде нежен и щадящ, така че да не изсушава кожата и да не нарушава водно-липидната ѝ бариера. Тук конопеното масло има своята незаменима роля – то спомага за задържането на влагата и поддържа кожата хидратирана още по време на измиването. Когато използваме продукти с конопено масло, ние не просто почистваме, а грижим се активно за кожата си.

B.N. Защо е важно да обръщаме внимание и на кожата на тялото, не само на лицето?

Д-р Манолова: Много често хората се фокусират върху грижата за лицето и шията, но забравят, че кожата на тялото също страда – особено през зимата. Студът, вятърът и сухият въздух я изсушават и тя губи еластичност. Редовното използване на хидратиращи лосиони и кремове с конопено масло възстановява естествената защита на кожата, оставя я мека и гладка.

B.N. Кой тип кожа може най-добре да се възползва от продуктите с конопено масло?

Д-р Манолова: Всъщност – всеки тип кожа. Конопеното масло не е алергизиращо, не запушва порите и е подходящо дори за най-чувствителната кожа. Подходящо е за суха, раздразнена, наранена, но и за напълно здрава кожа, защото спомага за задържането на влагата и подсилва бариерната функция. Казано просто – то е универсална съставка за здрава и спокойна кожа.

B.N. Може ли конопеното масло да се използва ежедневно?

Д-р Манолова: Да, абсолютно. Това е една от малкото съставки, които са безопасни за ежедневна употреба, включително при често миене на ръце или тяло. Конопеното масло не натоварва кожата, напротив – укрепва я с времето.

B.N. Какви реални резултати могат да очакват потребителите и след колко време се усещат?

Д-р Манолова: Още след първото нанасяне кожата става по-мека и по-гладка. Пациентите ми често споделят, че усещат моментално успокояване и копринено усещане. При продължителна употреба се наблюдава възстановяване на липидната бариера и трайно подобряване на хидратацията.

B.N. Споменахте грижата за ръцете – коя е най-добрата защита през зимата?

Д-р Манолова: Ръцете са зоната, която страда най-много през студените месеци. Те са изложени на студ, вода, препарати – и често именно там кожата първа се наранява. Като дерматолог съм използвала множество продукти, но кремът с конопено масло от Labor8 ме впечатли с леката си консистенция и ефекта на „невидима ръкавица“ – създава тънък защитен филм, който остава дори след няколко измивания. Това е нещо, което пациентите ми също забелязаха – ръцете им се възстановяват по-бързо и не остават мазни.

B.N. Има ли конопеното масло приложение и в грижата за косата?

Д-р Манолова: Да, има. То подхранва скалпа, успокоява раздразнения и придава блясък на косата. Конопеното масло е чудесна натурална алтернатива на силиконите – прави косъма еластичен и здрав, без да го утежнява.

B.N. Какво Ви привлече в козметичната линия Labor8?

Д-р Манолова: Първият ми досег беше именно с крема за ръце. Впечатли ме лекотата на текстурата, приятният, нежен аромат и най-вече резултатът – след няколко дни употреба почувствах реално възстановяване на кожата и нейния баланс. След това започнах да препоръчвам продуктите и на пациенти с дерматити по ръцете и видях, че се справят изключително добре – по-добре дори от някои медицински кремове, които оставят мазен филм.

B.N. Какъв е Вашият съвет към читателите на beautynews за есенно-зимния сезон?

Д-р Манолова: Да започнат от основата – грижата под душа. Да избират измивни продукти, които почистват без да изсушават, след което да нанасят хидратиращ продукт с конопено масло. Още след първите няколко дни ще усетят разликата – мека, подхранена и здрава кожа, която изглежда естествено сияйна.

източник: beautynews.bg

