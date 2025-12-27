Макао посреща рекордните 39,41 милиона туристически посещения през 2025 г.

Китайският Макао посрещна рекордните 39,41 милиона туристически посещения през 2025 г., според данни, публикувани в събота от Службата за обществена сигурност на правителството на Специалния административен район (САР) Макао.

Посетителите от континентален Китай представляват 72,4% от общия брой пристигащи.

Експерти от индустрията отдават скока в броя на посетителите на продължаващото разширяване на градовете в континенталната част на страната, отговарящи на условията за Схемата за индивидуални посещения в Хонконг и Макао, както и на благоприятни политики, като например разрешителните за „многократно влизане“ и „едно пътуване седмично“ за пътуване до Макао.

По-лесното пътуване през границата допълнително стимулира увеличаването на туристите от континенталната част на страната, посещаващи града.

Правителството на САР Макао продължи да интегрира туризма със спорт, кулинарни преживявания, изложби и конгреси, за да привлече повече посетители.

Големи събития, като 15-ите Национални игри, съвместно организирани от провинция Гуандун, Хонконг и Макао през ноември, и 72-ата Гран При на Макао, ежегодно международно състезание по моторни спортове, са ключови двигатели за растежа на туризма. Тези събития позволиха на заинтересованите страни в туризма да разнообразят предлагането си и да осигурят по-богати и разнообразни преживявания за пътуващите.

