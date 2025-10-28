Клавирен рецитал „От романтични видения до съвременни звукови пейзажи“ на хърватската пианистка Миа Елезович

Посолството на Република Хърватия в Република България ви кани на клавирния рецитал „От романтични видения до съвременни звукови пейзажи“ на виртуозната хърватска пианистка Миа Елезович на 29 септември 2025 г., сряда, от 19:00 ч. в Камерната зала на Софийската филхармония (ул. „Аксаков“ 1).

Хърватската пианистка Миа Елезович ще представи на публиката в България своеобразен антологичен преглед на хърватски композитори, включили „ново“ звучене в своето творчество. Наред с произведенията на хърватските композитори – Дора Пеячевич, Давор Бранимир Винце, Лаура Чуперяни и Даворин Кемпф програмата включва и шедьоври на Ференц Лист и Роберт Шуман. Целта на този концерт е да допринесе за културното многообразие и популяризиране на съвременната хърватска музика на международната сцена.

Миа Елезович започва много рано международната си концертна дейност и от тогава е изнесла множество солови клавирни рецитали в Европа, Северна и Централна Америка и Азия. Като солистка е свирила със Загребската филхармония, Симфоничния оркестър на Хърватското радио и телевизия, Дубровнишкия симфоничен оркестър и други престижни състави, сътрудничейки си с диригенти като Казуши Оно, Павле Дешпал и Паскал Рофе.

Като пианистка с изтънчен слух и чувство за камерна музика, тя си сътрудничи с множество изтъкнати ансамбли и музиканти като Загребското китарно трио, Фабио ди Касола, Радован Кавалин, Влатка Пельхан, Йелена Очич, Чарли Сием, Дейвид Пиа, с членовете на немските оркестър „Гюрцених“ и Мюнхенския радио оркестър, East Coast ContemporaryEnsemble и с „Le Train Blue“. През 2006 г. Миа Елезович е ангажирана като соло пианистка в Испанския национален ансамбъл за съвременна музика. От 2011 г. е член на ансамбъл „Alisios Camerata“, а от 2019 г. е член на ансамбъла за съвременна музика „Synchronos“.

Освен с концертна дейност, Миа Елезович се занимава активно и с преподаване. Преподавалa е на млади пианисти в Международното училище във Франкфурт, Музикалното училище „Алфа“ (Куинс, Ню Йорк), в Музикалната и художествена академия на Берген (Орадел, Ню Джърси), в Кралската консерватория в Лиеж (Белгия) и в Академията по изкуствата в Сплит и Академията по изкуства и култура в Осиек. Преподавала е и на фестивалите „Terra Magica“ в Пореч, „Westfield-SummerMusic-Programm“ в Уестфийлд, в Ross School в Ню Йорк, САЩ, както и Euregional Chamber Music Festival в Маастрихт, Нидерландия.

Рециталът е част от културната програма на Посолството на Република Хърватия в Република България за 2025 г. в сътрудничество със Софийската филхармония и с финансовата подкрепа на Министерството на външните и европейските работи на Република Хърватия.

Билети можете да намерите на касата на концертен комплекс „България“ и в мрежата на Евентим.

