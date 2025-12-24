сряда, декември 24, 2025
Последни:
Общество

Казахстанската авиокомпания SCAT Airlines започна редовен курс Сан’я – Прага

Редактор

На 21 декември от летище „Фънхуан“ в Сан’я, Хайнан, излетя първият полет до Прага, който ще се изпълнява редовно въз основа на т.нар. „седма въздушна свобода“ за търговски линии.

„Седмата въздушна свобода“ в авиацията се отнася до правото на авиокомпании от дадена страна да извършват самостоятелни полети извън територията на собствената си страна, като осъществяват превоз на пътници и стоки между две други държави.

Маршрутът Сан’я – Прага ще се обслужва от казахстанската авиокомпания SCAT Airlines. Полетите ще се извършват два пъти седмично в двете посоки.

Интересно от мрежата

Вижте още

Възобновено е движението в лявата посока на пътната част на Кримския мост

Редактор

Какво е Мъж?

Редактор

Коя държава би могла да стане първият купувач на новата руска система С-500 „Прометей“?

Редактор

Pin It on Pinterest