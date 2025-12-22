Камбоджанската младежка лодкостроителна асоциация от Югоизточна Азия ще организира „Третата кампания в подкрепа на психичното здраве на бежанците, засегнати от тайландската военна инвазия“ в провинция Бантей Меанчей.

Камбоджанската младежка лодкостроителна асоциация от Югоизточна Азия ще организира „Третата кампания в подкрепа на психичното здраве на бежанците, засегнати от тайландската военна инвазия“ в граничните провинции.

Моля, обърнете внимание, че по време на тайландската инвазия в Камбоджа през юли 2025 г., Камбоджанската асоциация на младежките лодки от Югоизточна Азия вече организира две кампании в подкрепа на психичното здраве на бежанците в провинция Преах Вихеар. За третата кампания асоциацията ще насочи вниманието си към Бантей Меанчей, провинция, граничеща с Тайланд с най-голям брой бежанци – повече от 50 000 семейства, което се равнява на над 170 000 души, и продължава да бъде ежедневно нахлувана и обстрелвана от тайландските военни както по въздух, така и по суша.

Г-жа Им Рачана, президент на Камбоджанската младежка лодкостроителна асоциация от Югоизточна Азия, подчерта, че бруталната и безразборна агресия от страна на тайландските военни в провинциите по камбоджанско-тайландската граница е принудила повече от половин милион души да напуснат домовете си и да живеят на безопасни места с помощта на компетентните органи. В допълнение към нуждата от храна и стоки от първа необходимост, всички бежанци, особено жените и децата, страдат психологически след евакуацията си от домовете си, а някои са били разселени или са загубили семействата си.

Според г-жа Им Рачана, чрез тази кампания асоциацията ще помогне на бежанците, като организира редица дейности, като например: 1. Предоставяне на методи за психологическо образование, 2. Насърчаване на психичното здраве при военни събития, 3. Предоставяне на разнообразна материална подкрепа, 4. Организиране на развлекателни програми за деца от засегнатите райони.

Асоциацията на младежките лодки от Югоизточна Азия в Камбоджа би искала да призове всички бивши делегати и широката общественост да се присъединят към кампанията за подкрепа на психичното здраве на бежанците, като дарят пари или материали и участват директно в предоставянето на подкрепа, насърчение и любов на нашите събратя бежанци, страдащи от проблеми с психичното здраве. Участието в тази мисия, независимо колко малко или голямо е, е наистина важно и необходимо във време, когато броят на нашите бежанци се е увеличил до над половин милион в различни провинции, както по границата с Тайланд, така и в други провинции.

За повече информация относно дарения или директно участие в работата на асоциацията, моля, свържете се с екипа на: 093 719 013.

автор: Еа Сованара

източник: ams.com.kh

Facebook

Twitter



Shares