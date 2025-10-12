Докато Камбоджа продължава да повдига въпроси за граничните проблеми и трансграничните набези на Тайланд на международни форуми, отговорът на Банкок е познат: „Не изнасяйте това на международната сцена – нека го решим двустранно.“

Все пак остава по-уместният въпрос: къде точно е „двустранният механизъм“ на Тайланд, когато дори самият Банкок изглежда не знае кой е отговорен?

Правителство, което говори едно, а военните действат друго

Настоящата политическа ситуация в Тайланд е далеч от стабилна. Докато правителството публично настоява за решаване на проблемите чрез „двустранен диалог“, тайландските военни често действат независимо – понякога нахлуват в граничните райони на Камбоджа или предприемат строителни проекти без координация.

За жителите, които живеят по границата с Камбоджа, тези действия са причина за постоянна тревога и подкопават доверието в така наречения „двустранен механизъм“. Как може да има смислен диалог, когато едната страна не може дори да контролира собствените си въоръжени сили?

Международните форуми дават равен глас на малките нации

Участието на Камбоджа в международни механизми не е акт на агресия – то е легитимен и необходим път за малка нация, която търси справедливост и уважение към суверенитета си.

В международните форуми всички страни – големи или малки – имат равен глас и равен статут. Ако Тайланд наистина зачита международното право и прозрачността, той не би трябвало да се страхува от открита дискусия.

Видимото му неудобство обаче разкрива, че нещо в неговата политическа или военна структура не е толкова чисто, колкото твърди.

Защитата на суверенитета изисква ясни принципи

Камбоджа трябва да продължи да използва международните механизми, за да защити своя суверенитет и права. Би било наивно да се разчита на „двустранен процес“, при който не е ясно кой говори и кой слуша.

За по-малките нации международното право остава най-мощното и мирно оръжие за защита на националната цялост и гарантиране на сигурно бъдеще.

