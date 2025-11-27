Камбоджа и Лаос засилват двустранното сътрудничество

На 27 ноември сутринта, Н.П. заместник-министър-председателят Прак Сокхон, министър на външните работи и международното сътрудничество, съвместно с Н.П. Тонгсаван Пхомвихане, министър на външните работи на Лаоската народна демократична република, председателстваха 15-ата среща на Съвместната комисия за двустранно сътрудничество (JCBC) между Камбоджа и Лаос във Виентян.

В своето встъпително слово заместник-министър-председателят подчерта нарастващата сила на отношенията между Камбоджа и Лаос, като акцентира върху дългогодишната солидарност и тясното сътрудничество, които свързват двете нации. Двете страни потвърдиха ангажимента си да продължат да укрепват това важно партньорство в интерес на своите народи.

На срещата беше направен преглед на напредъка, постигнат от 14-тата JCBC, и бяха обсъдени нови области за по-нататъшно задълбочаване и разширяване на двустранното сътрудничество.

В края на срещата двете делегации присъстваха на церемонията по подписване на съгласувания протокол от 15-тата JCBC среща.

