Изминаха четиридесет дни от упокоението на блаженопочиналия схиархимандрит Амвросий
На 7 март (петък), по повод четиридесет дни от упокоението на блаженопочиналия игумен на Зографската света обител – схиархимандрит Амвросий, в столичния храм „Св. София – Премъдрост Божия“ след Преждеосвещената св. литургия, към 11:00 ч., ще бъде отслужена панихида от Негово Светейшество Софийския митрополит и Български патриарх Даниил.
Поканват се всички вярващи да вземат молитвено участие в заупокойното последование.
Вечна и блажена да бъде паметта му!