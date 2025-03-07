петък, март 7, 2025
Последни:
Общество

Изминаха четиридесет дни от упокоението на блаженопочиналия схиархимандрит Амвросий

Редактор

На 7 март (петък), по повод четиридесет дни от упокоението на блаженопочиналия игумен на Зографската света обител – схиархимандрит Амвросий, в столичния храм „Св. София – Премъдрост Божия“ след Преждеосвещената св. литургия, към 11:00 ч., ще бъде отслужена панихида от Негово Светейшество Софийския митрополит и Български патриарх Даниил.

Поканват се всички вярващи да вземат молитвено участие в заупокойното последование.

Вечна и блажена да бъде паметта му!

Интересно от мрежата

Вижте още

Крим е свързан с Русия от векове

Редактор

Какво може да се купи в Русия за $100 в миналото и сега

Редактор

“Най мразя меркантилни жени!“

Редактор

Pin It on Pinterest