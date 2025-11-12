Италия-Неапол. Великият тенор Фабио Армилиато в София!

По случай 2500-годишнината от основаването на Неапол Италианското посолство и Италианският културен институт в София, в сътрудничество с оркестъра на Маестро Христо Павлов „Враца Синфониета“, ще представят концерт с традиционни неаполитански песни в изпълнение на тенора Фабио Армилиато на 16 ноември в „Сити Марк Арт Център“ в София.

Инициативата е част от мащабен проект, координиран от „Национален комитет Неапол 2500“, създаден за отбелязване на хилядолетния рожден ден на града в рамките на година на събития, изложби, спектакли и културни инициативи, които отдават почит на богатото историческо, художествено, научно и идентичностно наследство на една от най-големите световни културни столици, с нейните уникални характеристики и древни традиции.

За да отбележи тази необикновена годишнина, прочутият тенор Армилиато отдава почит на прочутия град със силна и прочувствена програма, посветена на вечната красота на италианската и неаполитанската музика. Концертът включва някои от най-обичаните и емблематични традиционни песни, сред които „Torna a Surriento“, „Non ti scordar di me“, „Funiculì Funiculà“ и „O Sole Mio“, които отвеждат публиката на пътешествие в град Неапол. Акомпанимент на Армилиато на сцената е талантливото младо сопрано Марта Леунг, която участва в селекция от изразителни дуети, придавайки допълнително лирично очарование и емоционален нюанс на вечерта.

Фабио Армилиато: той е един от най-значимите тенори на международната оперна сцена. Роден в Генуа, той учи в Консерваторията „Николо Паганини“ и дебютира на много млада възраст, като започва бърза кариера, която го кара да се справи с най-важните роли в своя вокален регистър в най-престижните театри в света, като Метрополитън опера в Ню Йорк, Парижката опера, Театро Реал в Мадрид, Кралската опера в Лондон, Дойче опер в Берлин, Бунка Кайкан в Токио, Театро ала Скала в Милано и Операта в Рим. Талантът му води до получаването на многобройни награди, признаващи значимата му роля в областта на оперната музика. През 2018 г. е удостоен с почетното звание „Дипломатически кореспондент на Малта“ за международни артистични и хуманитарни заслуги, както и с длъжността „Посланик на Генуа по света“. Освен това, като още едно доказателство за еклектичния му дух, той дебютира като главен актьор във филма на Уди Алън „До Рим с любов“, за което е удостоен с „Оскар за лирика 2012“.

Марта Леунг: сопран, завършва с отличие Музикалната консерватория „А. Вивалди“ в Алесандрия, а след това специализира в Националната академия „Санта Чечилия“ в Рим под ръководството на Рената Ското. Ценена заради своята мекота, красив тембър и изразена музикалност, тя печели множество оперни конкурси, сред които 55-ия Concorso Voci Verdiane di Busseto, 9-ия Concorso Città di Brescia Omaggio a Maria Callas, втория международен конкурс Symphoniam и международния оперен конкурс Enzo Sordello. Изнасяла е концерти в най-важните италиански театри и е участвала в престижни международни фестивали.

