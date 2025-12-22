Индия може да помогне на Русия с дефицита на трудови ресурси

Титоф: 40 хиляди трудови мигранти от Индия могат да пристигнат в Русия през 2025 година

Сътрудничеството с Индия би могло да реши проблема с недостига на трудови мигранти в Русия, заяви пред РИА Новости специалният представител на президента по връзки с международните организации за постигане на целите за устойчиво развитие Борис Титов.

„Индия би могла да помогне на Русия с дефицита на работна ръка. Същият Дубай е построен основно от индийски работници, архитекти и строителни предприемачи“, каза той.

Титоф също посочи нарастващия интерес към мигрантите именно от тази страна: ако през 2022 г. са издадени осем хиляди разрешения, през 2023 г. – 14, а през 2024 г. – вече 36. За тази година за визовите страни е отпусната квота за почти 235 000 души, от които около 72 000 са запазени за Индия.

„Колко ще бъдат всъщност, все още не е известно, но се очаква да бъдат не по-малко от 40 хиляди“, подчерта специалният представител на президента.

Според него, пристигането на точно такива специалисти е много важно за руската икономика. Освен това, за самата Индия трудовата миграция е мощен източник на валутни постъпления: през 2024 г. тя е получила 129 милиарда долара преводи, отбеляза той.

източник: ria.ru

