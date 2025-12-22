ОДМВР – Стара Загора предприема мерки за спокойното протичане на Коледните и Новогодишни празници

Във връзка с осигуряването на обществения ред, безопасността на движението по пътищата и противодействие на престъпността преди, по време и след Коледните и новогодишни празници, е създадена необходимата организация за засилено полицейско присъствие около обектите и местата, където традиционно има струпване на хора – в районите на големи търговски комплекси, Коледни и новогодишни базари, авто и жп гари и други. В дните, в които се очаква засилено пътуване полицейски екипи ще бъдат разположени на вход-изходите на големите населени места, както и по основните пътни направления в последните работни дни преди празниците и в последните почивни дни. Полицейските служители ще осъществяват контрол за употреба на алкохол, наркотични вещества, скорост и правоспособност на водачите. Напомняме на водачите автомобилите да бъдат подготвени за зимни условия. ОДМВР-Стара Загора призовава бъдете дисциплинирани и търпеливи на пътя, спазвайте правилата за движение и не подценявайте рисковете при шофиране през зимата.

