събота, ноември 15, 2025
Общество

II Отворен диалог „Бъдещето на света. Нова платформа за глобален растеж“

Подаването на конкурсни есета за участие във II Отворен диалог „Бъдещето на света. Нова платформа за глобален растеж“ вече е отворено.

Поканени са да участват автори, готови да представят свои собствени аналитични и концептуални материали в една от четири области:

• Инвестиране в човека

• Инвестиране в технологии

• Инвестиране в околната среда

• Инвестиране в свързаност

За да участвате е необходимо да се регистрирате на официалния уебсайт на проекта и, използвайки специалната форма, да изпратите есето си. Крайният срок за подаване е 26 декември 2025 г. Всички доклади трябва да отговарят на установените изисквания за съдържание и оформление.

Авторите на най-добрите материали, избрани от експертния съвет, ще имат възможност да участват лично в Отворения диалог, който ще се проведе в Москва през април 2026 г. Победителите ще имат възможност да участват във водещи международни икономически форуми, включително Петербургският международен икономически форум (3-6 юни 2026 г.).

