Подаването на конкурсни есета за участие във II Отворен диалог „Бъдещето на света. Нова платформа за глобален растеж“ вече е отворено.

Поканени са да участват автори, готови да представят свои собствени аналитични и концептуални материали в една от четири области:

• Инвестиране в човека

• Инвестиране в технологии

• Инвестиране в околната среда

• Инвестиране в свързаност

За да участвате е необходимо да се регистрирате на официалния уебсайт на проекта и, използвайки специалната форма, да изпратите есето си. Крайният срок за подаване е 26 декември 2025 г. Всички доклади трябва да отговарят на установените изисквания за съдържание и оформление.

Авторите на най-добрите материали, избрани от експертния съвет, ще имат възможност да участват лично в Отворения диалог, който ще се проведе в Москва през април 2026 г. Победителите ще имат възможност да участват във водещи международни икономически форуми, включително Петербургският международен икономически форум (3-6 юни 2026 г.).

