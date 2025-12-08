Холандия подкрепя плана за автономия на Мароко

В петък Нидерландия потвърди, че „истинската автономия под мароканска суверенитет е най-реалистичното решение“ за прекратяване на регионалния спор за Мароканска Сахара, което бележи важна стъпка в нарастващата международна подкрепа за инициативата за автономия на Мароко, подкрепена от крал Мохамед VI.

Тази позиция беше официално потвърдена в съвместна декларация, издадена след преговори в Хага между министъра на външните работи, африканското сътрудничество и мароканските емигранти Насер Бурита и холандския министър на външните работи, убежището и миграцията Давид Ван Веел.

В декларацията се подчертава, че холандското правителство приветства приемането на Резолюция 2797 на Съвета за сигурност на ООН и напълно подкрепя усилията на генералния секретар на ООН и неговия личен пратеник за улесняване на преговорите въз основа на мароканската инициатива за автономия, с цел постигане на справедливо, трайно и взаимно приемливо политическо решение, в съответствие с резолюциите на Съвета за сигурност.

Извън въпроса за Сахара двете страни похвалиха „безпрецедентния импулс“ в двустранните си отношения и се съгласиха да издигнат сътрудничеството си до нивото на стратегическо партньорство. Според съвместното изявление тази подобрена рамка отразява „изключителното качество и дълбочина“ на мароканско-холандските отношения, изградени върху взаимно доверие, споделени ценности и взаимна подкрепа за стратегическите интереси на двете нации.

Бурита и Ван Веел подчертаха редовния политически диалог между Рабат и Хага, устойчивото темпо на визитите на високо равнище и успешното изпълнение на пътната карта за 2022 г. и плана за действие за 2021 г., чието подновяване е планирано за 2026 г.

Двете страни потвърдиха решимостта си да засилят сътрудничеството в ключови сектори, включително икономиката, селското стопанство, сигурността, миграцията, културата и научните изследвания. Те изразиха и общата си амбиция да укрепят икономическите връзки в области с голям потенциал, като търговия и инвестиции, възобновяема енергия, зелен водород, управление на водните ресурси, инфраструктура и селско стопанство.

Нидерландия потвърди отново интереса си към задълбочаване на сътрудничеството с Мароко в навечерието на Световното първенство по футбол през 2030 г., което Мароко ще бъде съдомакин заедно с Испания и Португалия.

Facebook

Twitter



Shares