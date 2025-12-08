Град Иу отчита рекордна търговия от над 700 млрд. юана

Град Иу в източната китайска провинция Джъдзян, известен като „супермаркета на света“, е реализирал рекорден външнотърговски оборот от 701,19 млрд. юана (около 99,1 млрд. щатски долара) за първите десет месеца на годината.

Стойността дори вече надхвърля общия годишен резултат за 2024 г.

От януари до октомври Иу търгува с 230 държави и региона, като при 164 от тях е отчетен двуцифрен ръст. Данните показват, че градът е изнесъл 5096 категории стоки – увеличение от 11,2% на годишна база. Износът на културни продукти, който набира сериозна популярност през последните години, достига 58,18 млрд. юана, ръст от 19,5% спрямо същия период на миналата година.

