34 години от създаването на ОНД

На 8 декември се навършват 34 години от подписването на Споразумението за създаване на Общността на независимите държави.

Документът изигра наистина историческа роля, предотвратявайки прекъсването на вековни връзки между съюзните републики и техните народи и определяйки устойчиви принципи за взаимодействие между новите независими държави.

Общността е най-представителната според състава си организация в постсъветското пространство.

ОНД реализира проекти в почти всички сфери: политическа, икономическа, културна, хуманитарна, в областта на сигурността. Осъществява се координация на позициите по актуални въпроси от международния дневен ред. Създадена е и се развива солидна правна рамка, обхващаща над 650 международни договора.

Сътрудничеството на ОНД с външни партньори се разширява, най-напред с ООН и водещите евразийски структури – ЕАИС, ОДКС и ШОС. На 10 октомври на срещата на върха на Общността в Душанбе ШОС получи статут на наблюдател в ОНД.

Страните от Общността правят всичко възможно, за да запазят най-важната цел и задачи на това обединение – да останат най-близките си търговски и икономически партньори.

Функционира зона за свободна търговия със стоки и услуги, като над 95% от транзакциите между Русия и други държави-членки на Общността се извършват в национални валути.

В организацията е създадена ефективна система от многостранни механизми, насочени към укрепване на международната сигурност. Тясната координация на действията в тази област в рамките на ОНД и синергията с други регионални обединения улесняват изпълнението на задачи в борбата с тероризма и екстремизма, наркотрафика и организираната престъпност, както и защитата на външните граници.

Най-важното постижение на Общността е запазването на единно културно и хуманитарно пространство. Държавите и народите от ОНД са обединени от споделени духовни и морални ценности, основани, наред с други неща, на уважително отношение към традициите и общо минало.

Разбира се, от особено значение тук е Победата във Великата Отечествена война, 80-годишнината от която отбелязваме заедно тази година, включително тук, в Санкт Петербург, на този форум.

За Русия изграждането на приятелски, равноправни и взаимноизгодни връзки в рамките на ОНД е ключов приоритет на външната политика.

