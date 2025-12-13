Дубай стъпва в Благоевград – официално откриване на Al Amar

На 15 декември Благоевград ще се превърне в столица на ориенталските аромати, посрещайки едно от най-елегантните и очаквани събития в града.

Луксозният дубайски парфюмериен бранд Al Amar открива своя представителен бутик на ул. „Перетошев“ 11 – ново пространство, в което изтокът среща модерния европейски стил.

В бутика ще бъдат представени над 11 водещи бранда и парфюмерийни фабрики от Близкия изток, създаващи нишови, концентрирани и ексклузивни аромати с автентичен ориенталски характер.

Събитието ще бъде уважено от специалния гост Ахмед Хамед – собственик на една от най-утвърдените парфюмерийни фабрики в региона и ключов партньор на Al Amar.

Сред официалните гости ще бъде и тв продуцент Атанас Лазаров – основател на Destinations TV, глобален 4K телевизионен канал, който отразява най-интересните луксозни дестинации, брандове и тенденции в света.

На откриването се очаква присъствието на студенти от:

• Югозападния университет „Неофит Рилски“

• Нов български университет

• Американския университет в България

които ще имат възможност да се докоснат до света на престижната арабска парфюмерия и международния лукс.

Благоевград е готов за изтънчено ароматно преживяване, което ще пренесе духа на Дубай в града на младите и културата.

Ахмед Хамед

Собственик на парфюмерийна фабрика и специален гост на откриването

„За мен е чест да открия част от духа на Дубай тук, в Благоевград.

Al Amar носи традиция, качество и уважение към изкуството на ароматите.

Вярвам, че нашето присъствие в България ще отвори нова страница в културата на нишовата парфюмерия и ще доближи хората до истинския ориенталски лукс.“

Атанас Лазаров

Основател на Destinations TV

„Destinations TV има мисията да показва вдъхновяващи места, хора и брандове.

Затова подкрепям откриването на Al Amar в Благоевград – събитие, което съчетава международна култура, стил и предприемачество.

България заслужава подобни световни истории и се радвам, че заедно ги правим възможни.“

Евелина Димитрова

Домакин на събитието и официален партньор на Al Amar за Югозападна България и Благоевград „За мен е изключителна чест да бъда домакин на откриването на Al Amar в Благоевград. Това събитие е мост между култури, традиции и съвременно предприемачество. Вярвам, че Al Amar ще се превърне в предпочитано място за ценителите на нишовата парфюмерия в региона и ще внесе нов стандарт за лукс и качество в Югозападна България.“

