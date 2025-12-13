Дубай стъпва в Благоевград – официално откриване на Al Amar
На 15 декември Благоевград ще се превърне в столица на ориенталските аромати, посрещайки едно от най-елегантните и очаквани събития в града.
Луксозният дубайски парфюмериен бранд Al Amar открива своя представителен бутик на ул. „Перетошев“ 11 – ново пространство, в което изтокът среща модерния европейски стил.
В бутика ще бъдат представени над 11 водещи бранда и парфюмерийни фабрики от Близкия изток, създаващи нишови, концентрирани и ексклузивни аромати с автентичен ориенталски характер.
Събитието ще бъде уважено от специалния гост Ахмед Хамед – собственик на една от най-утвърдените парфюмерийни фабрики в региона и ключов партньор на Al Amar.
Сред официалните гости ще бъде и тв продуцент Атанас Лазаров – основател на Destinations TV, глобален 4K телевизионен канал, който отразява най-интересните луксозни дестинации, брандове и тенденции в света.
На откриването се очаква присъствието на студенти от:
• Югозападния университет „Неофит Рилски“
• Нов български университет
• Американския университет в България
които ще имат възможност да се докоснат до света на престижната арабска парфюмерия и международния лукс.
Благоевград е готов за изтънчено ароматно преживяване, което ще пренесе духа на Дубай в града на младите и културата.
Ахмед Хамед
Собственик на парфюмерийна фабрика и специален гост на откриването
„За мен е чест да открия част от духа на Дубай тук, в Благоевград.
Al Amar носи традиция, качество и уважение към изкуството на ароматите.
Вярвам, че нашето присъствие в България ще отвори нова страница в културата на нишовата парфюмерия и ще доближи хората до истинския ориенталски лукс.“
Атанас Лазаров
Основател на Destinations TV
„Destinations TV има мисията да показва вдъхновяващи места, хора и брандове.
Затова подкрепям откриването на Al Amar в Благоевград – събитие, което съчетава международна култура, стил и предприемачество.
България заслужава подобни световни истории и се радвам, че заедно ги правим възможни.“
Евелина Димитрова
Домакин на събитието и официален партньор на Al Amar за Югозападна България и Благоевград
„За мен е изключителна чест да бъда домакин на откриването на Al Amar в Благоевград.
Това събитие е мост между култури, традиции и съвременно предприемачество.
Вярвам, че Al Amar ще се превърне в предпочитано място за ценителите на нишовата парфюмерия в региона и ще внесе нов стандарт за лукс и качество в Югозападна България.“