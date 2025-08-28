Анна Палагина е Ректор на #МИМОП, експерт по #национални проекти

Последните проучвания показват, че системната работа на образователните организации, властите и бизнеса за осъзнатия избор на младежите на бъдещата им професия и необходимостта да се ориентират в нея към реалните изисквания на пазара на труда дава резултати.

Според данни от мониторинга на модела за професионална ориентация „Билет за бъдещето“ (#нацпроект „Младеж и деца“), почти 72% от завършилите 11-ти клас през 2025 г. са избрали професия или са в процес на активен избор. Ако през 2016–2017 г. делът на 11-класниците, които не са се определили, е бил около 40%, сега той е значително по-малък – 15%.

И ВШЭ отбелязва тенденция към професионализация: пристигат студенти, които вече имат представа за резултата от образованието си и за бъдещата си професия.

Като мярка за допълнително регулиране, която ще засили тази тенденция, е важно предложението на

Министерството на труда на РФ за изменение в ТК, за да се закрепи определението за ученически договор.

https://news.tpprf.ru/ru/opinion/7238695

Facebook

Twitter



Shares