Съдят 22-годишен русенец за хулиганство на пътя

Районна прокуратура-Русе внесе обвинителен акт, с който предаде на съд 22-годишен мъж за хулиганство на пътя.

На 07.05.2025 г. около обяд на възлово кръстовището в гр. Русе, пред погледите на множество случайни граждани, 22-годишният М.С. навлязъл в насрещната пътна лента с лек автомобил „БМВ“, изравнил се с движещия се пред него автомобил, управляван от 18-годишен младеж, след което при излизане от кръстовището го принудил да отбие вдясно на платното за движение, като му препречил пътя с МПС. М.С. излязъл от автомобила си и отишъл при другия водач, за да му търси обяснение защо малко по-рано не му е позволил да извърши маневра в нарушение на правилата за движение. Нападнал словесно 18-годишния младеж, след което го ударил с шамар по лицето, наплюл го по лицето и го напсувал.

По случая е било образувано досъдебно производство под надзора на Районна прокуратура-Русе. В хода на разследването 22-годишният М.С. е бил привлечен като обвиняем за извършено престъпление по чл.325, ал.3 във вр. с ал.2 във вр. с ал.1 от НК, а именно, че е извършил непристойни действия, грубо нарушаващи обществения ред и изразяващи явно неуважение към обществото, като деянието му по своето съдържание се отличава с изключителен цинизъм и е извършено при управляване на моторно превозно средство.

На 26.11.2025 г. Районна прокуратура-Русе внесе в Районен съд-Русе делото срещу М.С. и предстои насрочване за неговото разглеждане.

За това престъпление е предвидено наказание „лишаване от свобода“ за срок до 5 години и наказание „лишаване от право да управлява МПС“.

