Зам.-министър Николов отличи Студент на годината в УНСС

Заместник-министърът на образованието и науката Петър Николов отличи победителката конкурса „Студент на годината на УНСС 2025“ в категория Бакалавър/Магистър.

Заедно с председателя на синдикат „Висше образование и наука“ към КНСБ проф. Лиляна Вълчева той връчи наградата на Йоана Славчева, студентка в четвърти курс по Международни икономически отношения. Призът се присъжда на студенти, показали високи резултати в обучението и принос към академичната среда.

Конкурсът „Студент на годината“ в УНСС се провежда от 2012 г., а организатор е Студентският съвет при висшето училище. През годините конкурсът претърпя много положителни промени, но запазва същността си.

Тази година с голямата награда „Студент на годината“ беше отличена Валери Коничева, която учи магистратура по международно банкиране и финансови пазари.

В категорията за най-добър докторант на годината победител стана Златина Тодорова, а за талант на годината Мария Дамянова. Като доброволец на годината беше отличена Ванеса Филипова. Сред спортистите в УНСС номер едно стана Цанко Цанков. За най-добър чуждестранен студент беше избрана Тетяна Кунева от Молдова.

На събитието присъстваха ректорът на УНСС проф. Димитър Димитров, председателят на синдикат „Висше образование“ към КТ „Подкрепа“ Валери Апостолов, председателят на Националното представителство на студентските съвети Ангел Стойков, народните представители Даниела Райчева и Андрей Рунчев, президентът на Алумни клуба към УНСС Даниел Парушев, представители на бизнеса и др.

