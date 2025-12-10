Таксите за услугите на Агенцията по заетостта ще се плащат в евро от 1 януари 2026 г.

Държавните такси за услугите, предоставяни от Агенцията по заетостта, ще бъдат преизчислени от левове в евро от 1 януари 2026 г.

Това предвиждат промени в нормативни актове, които бяха одобрени от правителството. Плащането на таксите в левове в брой ще може да се извършва само до 31 януари догодина.

Промяната се отнася до държавните такси съгласно Тарифата за таксите, събирани за предоставяне на посреднически услуги от Агенцията по заетостта на чуждестранни работодатели и лицензирани посреднически агенции за наемане на български граждани в други държави и Тарифата за таксите, събирани за регистрация за извършване на посредническа дейност по наемане на работа по Закона за насърчаване на заетостта. Автоматичното превалутиране от левове в евро ще важи и за таксите, регламентирани в Тарифата за таксите, събирани за регистрация на предприятия, които осигуряват временна работа по Закона за насърчаване на заетостта и Тарифата за таксите, събирани от Агенцията по заетостта по Закона за чужденците в Република България.

По този начин четирите подзаконови нормативни акта се привеждат в съответствие със Закона за въвеждане на еврото в България.

Facebook

Twitter



Shares