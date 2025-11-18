Иван Иванов: Изкуственият интелект не е част от бъдещето, а осезаема част от настоящето

Министърът на регионалното развитие откри форум, посветен на изкуствения интелект във ВиК сектора

Ролята на изкуствения интелект в живота на хората в глобален аспект става все по-мащабна. Изкуственият интелект не е част от бъдещето, а осезаема част от настоящето. А ние трябва да се възползваме от възможностите на съвременните дигитални технологии във всеки сектор и отрасъл. В това число да градим модерно и устойчиво развитие на ВиК сектора в България. Това заяви министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Иванов по време на форума, организиран от Фондацията за развитие на водния сектор, за взаимодействието между изкуствения интелект и инженерството на бъдещето във водния сектор. По време на събитието, което се проведе в УАСГ, министърът подчерта ползите от изкуствения интелект във ВиК сектора като подобряване на водоснабдяването и намаляване загубите на вода с помощта на алгоритми, анализиращи данните за налягане, дебит, вибрации по ВиК мрежата, като се откриват рисковите участъци по мрежата, скрити течове в реално време, както и нерегламентирани водоползвания. По думите му с изкуствения интелект може да се оптимизира водоподаването чрез интелигентно управление на налягането, което ще намали и авариите по ВиК мрежата. В тази връзка той разказа за зонирането и важността му и даде конкретни примери с Плевен. „От нас зависи да успеем да впрегнем този технологичен ресурс и да започнем да го прилагаме, за да живеем по-добре. Затова в условията на все по-чести климатични катаклизми държавните институции, университетите като източник на знания и кадри, както и бизнесът трябва да работим заедно. Най-важното от днешния ден, което ми се иска да запомните е, че и най-съвършеният изкуствен интелект може да бъде полезен, само ако бъде управляван от хора с детайлни знание, каквито сте вие“, каза в заключение министър Иванов.

Facebook

Twitter



Shares