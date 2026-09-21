Европейската седмица на спорта #BeActive 2026 стартира на 23 септември в София

Спортни демонстрации, тренировки, „Нощ на спорта“ и международен брейк турнир са част от програмата

Европейската седмица на спорта #BeActive 2026 започва на 23 септември в София. Тазгодишното издание, организирано от Министерството на младежта и спорта, преминава под мотото „Бъди активен, усъвършенствай уменията си, спечели повече“.

Официалният старт ще бъде даден в 16:00 часа пред Народния театър „Иван Вазов“. Според обявената от организаторите програма в откриването ще участват министърът на младежта и спорта Енчо Керязов, олимпийските шампионки Стойка Кръстева и Ивет Горанова, ансамбълът по художествена гимнастика, волейболистът Теодор Салпаров и плувецът Цанко Цанков.

Посланици на инициативата тази година са още Божидар Саръбоюков, Александра Начева, Виктория Ангелова, Боряна Калейн и Стилияна Николова.

По време на откриването ще се проведе #BeActive Изложение за здравословен начин на живот. Предвидени са спортни демонстрации, тренировки и различни предизвикателства, както и занимания по йога, пилатес, таекуондо, стрийт фитнес и спортни танци.

Кулминацията ще бъде на 26 септември пред НДК. От 10:00 часа започва международният брейк турнир „Break the Limits“, а между 16:00 и 18:00 часа над 40 спортни федерации, клубове и партньори ще участват в #BeActive Селище на спорта.

От 18:00 до 22:00 часа ще се проведе #BeActive Нощ на спорта с демонстрации, гимнастика, танци, бойни изкуства и ролер шоу. В програмата са включени изпълнения на I.N.I и FYRE, а вечерта ще завърши със светлинно шоу.

Инициативите продължават и през следващите дни. На 24 септември е предвидено #BeActive на работното място, а на 25 септември шест училища в столичния район „Възраждане“ ще отбележат Европейския ден на спорта в училище. На 27 септември продължава турнирът „Break the Limits“, а от 28 септември до 2 октомври са планирани спортни събития и в други части на страната.

#BeActive е инициатива на Европейската комисия за насърчаване на спорта и физическата активност, като национален координатор за България е Министерството на младежта и спорта.