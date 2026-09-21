Музеи и галерии в Плевен променят работното си време за празничните дни

На 22 септември за посетители ще бъде отворена само Панорама „Плевенска епопея 1877 г.“ сред посочените музейни и галерийни обекти

Музеи и художествени галерии в Плевен обявиха промени в работното си време във връзка с почивните и празничните дни около 22 септември – Деня на независимостта на България.

Регионалният исторически музей – Плевен няма да приема посетители на 22 септември. Обичайното обслужване ще бъде възстановено на 23 септември, сряда.

При обектите на Регионалния военноисторически музей – Плевен е въведен специален график. На 19 септември от 9:00 до 17:30 часа ще работят Панорама „Плевенска епопея 1877 г.“, Параклис-мавзолей „Св. Георги Победоносец“, Къща-музей „Цар Освободител Александър II“ и Къща-музей „Велик княз Николай Николаевич“ в Пордим. Експозиция „Плевенска епопея 1877 г.“ ще бъде достъпна от 9:30 до 18:00 часа.

На 20, 21 и 22 септември от обектите на военноисторическия музей за посетители ще бъде отворена само Панорама „Плевенска епопея 1877 г.“, с работно време от 9:00 до 17:30 часа.

На 22 септември няма да работят и Художествена галерия „Илия Бешков“ и Художествена галерия Дарение „Колекция Светлин Русев“.

Посетителите, които планират посещение на културните обекти в Плевен през празничните дни, е добре да се съобразят с временните промени в графиците.