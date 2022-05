Ученици от Английската гимназия в Бургас посетиха Европейския парламент

Учениците Малена Малчева от 11 клас и Константина Ичеренска от 10 клас посетиха Европейския парламент в Брюксел.

Поводът бе последната среща по проект ,,From Eurodivison to Eurovision” по програма „Еразъм +“, което бе заключителен етап на международния проект ,,FETE“. Те бяха придружени от директора на гимназията Жаклин Мутафян-Нейчева и зам.-директора Красимира Митева.

Партньорите от Финландия, Испания, Италия, Полша и България връчиха писмо на евродепутати от съответните държави, в което учениците представиха своите виждания за разрешаване на кризата с мигрантите в Европа.

В продължение на три години учениците-участници в проекта, заедно със свои връстници от останалите партньорски държави и техните учители, разработваха модели за облика на съвременна Европа, съдържащи решения на редица актуални въпроси, които засягат бежанската криза, имиграцията и социалната интеграцията на граждани на страни извън ЕС, споделя г-жа Татяна Шурелова, координатор на проекта.

В писмото до евродепутатите учениците отправят предложение как мигрантите да се включат в икономическия живот на държавите, как да се осигурява финансова, медицинска, образователна подкрепа, както и да се работи за устойчивото развитие на съответните страни в Европейския съюз.

В сградата на Европейския парламент в Брюксел участниците от България присъстваха на среща-дискусия с финландския евродепутат – Сирпа Пиетикаинен. В разговора учениците споделиха визията си за проблемите на бежанската криза и мерките, които се прилагат във всяка от петте държави за справяне с тях. Сирпа Пиетикаинен радушно прие писмото на учениците и отправи своите пожелания за ползотворна работа.

След посещение на Парламентариума – дом на историята на Европейското сътрудничество, където участниците се запознаха с начините и работата на Европейския Парламент, екипът на проект ,,FETE“ от АЕГ ,,Гео Милев“ се срещна с евродепутата Ева Майдел. По време на срещата учениците връчиха писмо с модел за имиграционната политика на ЕС.

Ева Майдел остана впечатлена от желанието им да работят за доброто бъдеще на Европа. В писмото учениците бяха изложили идеи за справяне с потока от бежанци в България. Евродепутатът обеща да подкрепи смелите възгледи на учениците от Английска езикова гимназия „Гео Милев“, както и да съдейства за тяхното реализиране.

В дискусията бяха засегнати също въпроси, свързани с предимствата на програма „Еразъм+“ и останалите проекти, в които гимназията участва – DYLEng (DOUBLE (Y)OUR LESSONS IN ENGLISH), ENGLISH LANGUAGE TEACHING ADVENTURES IN MINECRAFT и EcoPodcasts: Student podcasts on eco conscious and sustainable living, на който училището е главен координатор. Ева Майдел остана впечатлена от постиженията на учениците и приветства извънкласните дейности и възможностите чрез международно сътрудничество, които гимназията предоставя.