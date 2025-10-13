понеделник, октомври 13, 2025
Спорт

Програмата на Локо Пд за следващите мачове

СТК към БФС обяви днес програмата за следващите срещи на Локомотив.

Пред “черно-белите” предстоят три домакинства и две гостувания, едно от които е за Купата на България.

Програмата по дати и часове*:

 17.10 от 20:00: Локомотив – Ботев (Враца)

 24.10 от 20:00: Локомотив (София) – Локомотив (Пловдив)

 28.10 от 18:45: Дунав – Локомотив (1/16-финал за КнБ)

 01.11 от 14:45: Локомотив (Пловдив) – Ботев (Пловдив)

 08.11 от 18:00: Локомотив – Берое

*БФС си запазва правото на промени в програмата

