Програмата на Локо Пд за следващите мачове
СТК към БФС обяви днес програмата за следващите срещи на Локомотив.
Пред “черно-белите” предстоят три домакинства и две гостувания, едно от които е за Купата на България.
Програмата по дати и часове*:
17.10 от 20:00: Локомотив – Ботев (Враца)
24.10 от 20:00: Локомотив (София) – Локомотив (Пловдив)
28.10 от 18:45: Дунав – Локомотив (1/16-финал за КнБ)
01.11 от 14:45: Локомотив (Пловдив) – Ботев (Пловдив)
08.11 от 18:00: Локомотив – Берое
*БФС си запазва правото на промени в програмата