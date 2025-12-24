БПФЛ: На Коледа всички сме от един отбор!

Уважаеми приятели на футбола, верни привърженици, състезатели и партньори,



В навечерието на най-светлите празници, когато стадионите притихват, а емоциите от терена отстъпват място на домашния уют, Българската професионална футболна лига Ви пожелава здраве, топлина и светлина в домовете. Нека тези дни бъдат време за равносметка и споделени мигове с най-близките хора, защото футболът ни учи, че най-големите победи се постигат с подкрепа и екипен дух.

Въпреки цветовете, които ни разделят през сезона, на Коледа всички сме част от едно голямо футболно семейство. Нека магията на празника ни зареди с нова енергия, вяра в доброто и уважение към съперника – ценности, които са в основата както на Великата игра, така и на живота.

Пожелаваме Ви една успешна и мирна Нова година! Нека 2026-та донесе пълни трибуни, честна игра, зрелищни голове и много поводи за гордост с българския футбол.

Весела Коледа и щастлива Нова година!

