Линии от обществения транспорт с обходен маршрут заради ремонта на общински път SZR 1190

Промяната започва от утре, 2 декември, и ще бъде валидна до окончателното приключване на строителните дейности

От утре, 2 декември 2025 г., общественият транспорт – автобусна линия № 22, както и линиите по направление с. Калояновец, с. Козаревец, с. Воденичарово и с. Арнаутито (на връщане през с. Калояновец) ще се движат по обходен маршрут.

Причината е осигуряването на безопасното организиране и изпълнение на строително-ремонтните работи по реконструкция на общински път SZR 1190 гр. Стара Загора – Калояновец – Воденичарово от км 0+000 до км 6+410, изграждане на водопровод, канализация, сградни отклонения, водомерни и помпени шахти за ПИ 27214.30.17, 27214.33.7, 27214.33.50 и 27214.65.1 по КККР на с. Еленино, община Стара Загора.

Промяната в обществения транспорт ще остане валидна до окончателното приключване на ремонтните дейности.

Обходният маршрут е както следва:

– бул. „Славянски“ – ул. „Г. Байданов“ – ул. „Капитан Петко войвода“ – бул. „Цар Симеон Велики“ – бул. „България“ – с. Богомилово – Околовръстен път и обратно.

Спирките „Тих труд“, „Средна гора“, „Автобусни превози“, „Прасковена градина“, „Иввекс“ и „Лукойл“ няма да обслужват горецитираните автобусни линии.

Автобусите, преминаващи по ул. „Г. Байданов“ (продължението на бул. „Славянски“) ще спират в изградените уширения, на които са монтирани знаци, указващи автобусни спирки.

Община Стара Загора се извинява на гражданите за причиненото неудобство!

Facebook

Twitter



Shares