Актуални въпроси по устройство на територията обсъдиха в Плевен експерти от девет области в страната

Представители на общини от девет области в страната, членуващи в Асоциацията на дунавските общини „Дунав“, се събраха днес в Плевен на работна среща, посветена на актуални въпроси по прилагането на Закона за устройство на територията (ЗУТ), подзаконовите нормативни актове и теми, свързани с опазването на културно-историческото наследство.

От името на Община Плевен, като домакин на събитието, участниците бяха приветствани от кмета д-р Валентин Христов. В дискусията се включиха и експерти от дирекция „Устройство на територията“ на общинската администрация.

В началото на обучително-информационния форум, организиран от АДО „Дунав“, председателят на Асоциацията и кмет на Община Белене Милен Дулев представи гост-лекторите – д-р арх. Здравко Здравков, началник на РДНСК – София, и Мария Апостолова, главен секретар на ДНСК. „Срещата в Плевен е организирана специално за общините – членове на АДО „Дунав“. Тя има разяснителен и практически характер и е предназначена за кметове, заместник-кметове, главни архитекти, директори на дирекции и експерти“, подчерта Дулев.

„Благодаря за поканата да бъда лектор на срещата. Днешната презентация е посветена на интересни казуси от практиката, като се надявам те да бъдат полезни за вас. Част от тях са свързани с норми в ЗУТ, които не са достатъчно ясно формулирани и създават предпоставки за заобикаляне на определени разрешителни режими. Казусите са базирани на проверки, които сме извършвали, както и на опита ми като главен архитект на Столична община“, отбеляза арх. Здравко Здравков пред участниците в зала „Гена Димитрова“.

Арх. Здравков е роден в Плевен и е дипломиран архитект от УАСГ (1997 г.). Работил е като началник на сектор „Градоустройство“ в Община Плевен и като главен архитект на Община Червен бряг. От май 2016 г. до юли 2024 г. е главен архитект на Столична община, а от октомври 2024 г., след конкурс, оглавява РДНСК – София. В практиката си ръководи и координира реализацията на множество публични пространства, жилищни, обществени и промишлени сгради.

В рамките на срещата главни архитекти, проектанти и експерти от местните администрации обмениха опит и обсъдиха въпроси, свързани с конкретни казуси по места.

Facebook

Twitter



Shares