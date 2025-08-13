Главният военноисторически музей на Русия, посветен на Великата Отечествена и Втората световна война – Музеят на Победата, стартира мащабен историко-патриотичен проект „Гласове на Победата“.

Писма от фронтовата линия се съхраняват в семейни архиви в продължение на много години. Тези уникални исторически източници улавят надеждите, мислите и стремежите на хората, живели в онези сурови времена. Писмата, написани от нашите прадядовци и прабаби, ще ни помогнат да пресъздадем образа на участниците във войната, техните настроения и чувства, с които са били написани тези послания в моменти на спокойствие на бойното поле, а също така ще предадат безграничната вяра в Победата на цялото военно поколение.

Всички са поканени да участват в проекта. Трябва да изберете най-ярките фрагменти от писмата, да ги озвучите, да направите снимки и да разкажете за автора.

