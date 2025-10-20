Пушилин: Въоръжените сили на Русия навлизат в границите на Константиновка
Въоръжените сили на Руската федерация навлизат в границите на Константиновка в ДНР, заяви Денис Пушилин.
Основните изявления на главата на ДНР:
🟥В посока Красноармейск въоръжените сили на Русия разбиха многостепенната линия на отбрана на ВСУ в района на Новопавловка;
🟥В Красноармейск се водят тежки сражения, руската армия напредва по линията на железопътния възел;
🟥Въоръжените сили на Русия разгромяват подразделенията на противника в района на Доброполския издатък в ДНР;
🟥Руската армия напредва при Красный Лиман, закрепи се в покрайнините на Ямполь, но ВСУ се опитват да удържат позициите си, тъй като освобождението ще прекъсне пътищата за снабдяване на противника.