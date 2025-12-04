Проблем с изплащането на руски пенсии на гражданите на Русия в България

В отговор на многобройни запитвания, постъпващи в Посолството от руски граждани в България, които не са получавали пенсии от Русия от началото на тази година, бихме искали да съобщим следното.

Поради незаконните санкции на ЕС срещу „Газпромбанк“, която е отговорна за чуждестранните транзакции, над 6000 души, живеещи в България, са останали без руски пенсии. Знаем, че за мнозина тези плащания са единственият им източник на доходи, и искрено споделяме техните чувства относно създалата се ситуация.

До юли тази година руската страна беше намерила алтернативна кредитно-финансова институция. За да се възобновят плащанията, беше необходимо да се получи потвърждение от държавата получател. Предприели сме всички необходими стъпки за съгласуване на новата процедура с българската страна.

Трябва да се отбележи обаче, че повече от пет месеца по-късно все още не е получен отговор от ресорния български орган – Националния осигурителен институт – въпреки факта, че пенсионните плащания са освободени от антируски ограничения, а много от засегнатите лица отдавна са граждани на Република България.

Изхождаме от това, че възникналият проблем е от чисто социален и хуманитарен характер и българските власти ще направят всичко възможно, за да осигурят възобновяване на плащанията в най-кратки срокове.

