Полският посланик посети Лесотехническия университет

АКЦЕНТ ВЪРХУ НАУЧНОТО ПАРТНЬОРСТВО И ЗАДЪЛБОЧАВАНЕ НА СЪТРУДНИЧЕСТВОТО

Среща между Н. Пр. г-н Мачей Шимански, посланик на Република Полша в България, и ръководството на Лесотехническия университет

Днес, 23 октомври 2025 г., в Ректората на Лесотехническия университет (ЛТУ) се състоя официална среща между Негово Превъзходителство г-н Мачей Шимански, посланик на Република Полша в Република България, и ректорското ръководство на университета, начело с доц. д-р Христо Михайлов – ректор на ЛТУ, зам.-ректора проф. д-р Елена Драгозова, декана на факултета по екология и ландшафтна архитектура проф. д-р Екатерина Тодорова и декана на факултета по горско стопанство доц. д-р Стоян Стоянов.

Срещата премина в дух на приятелство, академично партньорство и взаимно желание за задълбочаване на връзките между двете страни в областта на висшето образование, научните изследвания и обмена на студенти и преподаватели.

По време на визитата беше представено видео с виртуална разходка в Лесотехническия университет, което запозна госта с богатата 100-годишна история, мисията и постиженията на университета, както и с неговата инфраструктура, съобразена с европейските стандарти в обучението и науката.

Н. Пр. г-н Шимански посети водещите лаборатории и учебни зали на ЛТУ, където се срещна с преподаватели и студенти, ангажирани с научни проекти и иновативни разработки в сферата на горското стопанство, опазването на околната среда, екологията, инженерния дизайн и технологиите на дървесината.

В хода на срещата ректорът на ЛТУ, доц. д-р Христо Михайлов, изрази благодарност за посещението и подчерта значението на българо-полските академични връзки, като заяви, че партньорството между двете страни може да се развива чрез студентски и преподавателски обмен, съвместни научни програми и общи проекти в областта на устойчивото управление на природните ресурси. Доц. Михайлов представи предимствата на университета, обмена между двете страни, съвместната академична дейност, успешните проекти и резултатите.

Доц. Михайлов заяви: „Посещението на Негово Превъзходителство е ясен знак за взаимно уважение и доверие между академичните общности на двете страни. Полша е една от страните, с които тясно си сътрудничим. Ние държим да работим с тях и заедно да постигаме високи резултати. Младите хора са бъдещето и нашият интерес е да обменяме студенти, знания и умения. Да контактуват помежду си, да създават приятелства.“

От своя страна Н. Пр. г-н Мачей Шимански благодари за топлото посрещане и сподели, че вижда голям потенциал за сътрудничество между полски и български университети в областта на природните науки, технологиите и екологията.

Г-н Шимански сподели: „В Лесотехническия университет се чувствам в своя зона. Първата ми мечта е била да бъда горски служител. Често личните интереси водят до по-големи партньорства.“ Отбеляза също, че демографските проблеми са идентични и за двете страни, но образованието е приоритет. „Полша и България имат общи цели в устойчивото развитие и образованието – мостове, които можем да укрепваме чрез съвместни инициативи. Имам готовност да съдействам за задълбочаване на сътрудничеството в направленията, където се работи. Младите хора знаят, че границите не съществуват. Моите деца работят и се развиват в различни страни.“

Срещата завърши с обсъждане на конкретни възможности за съвместни образователни и научни проекти, както и с уверението, че бъдещото сътрудничество ще продължи да се развива в дух на приятелство и професионално уважение.

