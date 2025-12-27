Като се замисля колко хора от бранша направиха платен продукт

“Планиране на Нова Година”

реших типично в моя стил да ви дам и аз

“Планиране на Нова Година 2026 в Мекота”

безплатно

Ето и плана …

Няма как да съм по-щастлива и да ви кажа :

План Няма !

Нищо дори няма да Манифестираме!

Който е бил

в групите ми вече знае :

Ще работим за честота !

За момичетата от Програма Мек Живот специално :

Ако е много трудно – Не го правим

Капитализма да води живота ми – Не благодаря

Който е бил

в групите ми знае вече програмата !

Парите ги инвестираме в почивки

и женски практики и семинари !

Единствената мярка за успех през 2026 е : “Колко съм щастлива и балансирана ?”

Казваме на всичко Не, на което не искаме да изкрещим Да!

Календарът ще е празен от ангажименти докато възможностите не ни открият сами

Ще живеем

все едно всеки ден е съботен ден!

Всеки ден ще се наслаждаваме и ще се забавляваме !

2026 е ерата на Мекият Живот за мене! Без извинение!

Крайно време е все пак да има и Жени Жени!

Крайно време е да има Жени в повече Женска Енергия – мързеливи тоест

Прекрасно е това !

Ще си почиваме повече, ще се наспиваме повече, ще се грижим за себе си повече и ще сме обречени на Мъжки Мъже!

Ще отказваме женските мъже от себе си и ще ги отблъскваме надалече като не делим

сметки и като не сме дейни ние!

Тях ги оставяме на Мъжките Жени!

Моля не се избивайте … за всяка жена има мъже!

И докато жената в Мъжка Енергия си прави табло с желания

Ние момичетата на Мекия живот ще си поспим добре!

От честотата на мекота също се сбъдват доста много желания!

Кой ще се присъедини към Мек Живот през 2026

С обич – Десислава Илиева

