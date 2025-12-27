“Планиране на Нова Година 2026 в Мекота”
Като се замисля колко хора от бранша направиха платен продукт
“Планиране на Нова Година”
реших типично в моя стил да ви дам и аз
“Планиране на Нова Година 2026 в Мекота”
Ето и плана …
Няма как да съм по-щастлива и да ви кажа :
План Няма !
Нищо дори няма да Манифестираме!
Който е бил
в групите ми вече знае :
Ще работим за честота !
За момичетата от Програма Мек Живот специално :
Ако е много трудно – Не го правим
Капитализма да води живота ми – Не благодаря
Който е бил
в групите ми знае вече програмата !
Парите ги инвестираме в почивки
и женски практики и семинари !
Единствената мярка за успех през 2026 е : “Колко съм щастлива и балансирана ?”
Казваме на всичко Не, на което не искаме да изкрещим Да!
Календарът ще е празен от ангажименти докато възможностите не ни открият сами
Ще живеем
все едно всеки ден е съботен ден!
Всеки ден ще се наслаждаваме и ще се забавляваме !
2026 е ерата на Мекият Живот за мене! Без извинение!
Крайно време е все пак да има и Жени Жени!
Крайно време е да има Жени в повече Женска Енергия – мързеливи тоест
Прекрасно е това !
Ще си почиваме повече, ще се наспиваме повече, ще се грижим за себе си повече и ще сме обречени на Мъжки Мъже!
Ще отказваме женските мъже от себе си и ще ги отблъскваме надалече като не делим
сметки и като не сме дейни ние!
Тях ги оставяме на Мъжките Жени!
Моля не се избивайте … за всяка жена има мъже!
И докато жената в Мъжка Енергия си прави табло с желания
Ние момичетата на Мекия живот ще си поспим добре!
От честотата на мекота също се сбъдват доста много желания!
Кой ще се присъедини към Мек Живот през 2026
С обич – Десислава Илиева