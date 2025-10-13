Перспективата на Азия и Индонезия в настоящата геополитическа ситуация

Подобрете знанията си за силите, които оформят световната политика!

Разберете азиатската перспектива – особено ключовия регионален играч, Индонезия – не само оцеляващ, но и активно навигиращ геополитическите промени.

Присъединете се към нас за една увлекателна и важна публична лекция по геополитика и международни отношения с доцент г-жа Дина Прапто Рахарджа.

Ще разгледаме как различните исторически преживявания и основни ценности позволяват на азиатските страни да изградят свои собствени стратегически пътища, различни от динамиката, наблюдавана в Запада и Европа.

Подгответе се за сесия, която ще разшири вашата перспектива и ще ви предложи задълбочено и съществено разбиране за Азия и ролята на Индонезия в глобалния пейзаж на 21-ви век.

Лектор: доцент Дина Прапто Рахарджа

Дата: петък, 17 октомври 2025 г.

Час: 10:30 ч. (вратите се отварят в 10:00 ч.)

Място: Зала „Яйцето“, Ректорат, Софийски университет, бул. „Цар Освободител“ 15

За да си осигурите място, препоръчваме да потвърдите участието си официално на https://tinyurl.com/IndonesiaForeignPolicy2025!

Facebook

Twitter



Shares