Музеят на Демокрацията „15 юли“ в Анкара

Имахме възможността да посетим Музея на Демокрацията „15 юли“, ситуиран до президентския комплекс в Анкара.

От името му става ясно, че е посветен на неуспешния опит за преврат на 15 юли 2016 година, организиран от терористическата организация ФЕТО.

Целта на музея е да запознае посетителите си с ужасяващите събития от онази нощ – не по какъв да е начин, а като пресъздаде ключовите моменти от мига, в който преврата стартира до момента, в който той приключва.

Музеят е разделен на няколко зали. Разположението им е такова, че няма друг вариант, освен да се мине през всяка една по точно определения ред. На този етап ще променим тона си, за да можем най-добре да ви представим нашите усещания, като се водим хронологично – експонат по експонат.

Преврати в Турция и по света

Още от входа на музея можехме да видим, че е тъмно. Оставяйки първите впечатления на пункта за проверка за сигурност, си проправяме път през тълпата, за да се озовем в зала, която всъщност се осветява от хиляди малки светлинки, имитиращи звезди. Бързо разбираме защо е така – ефектът е, за да могат да изпъкнат няколкото големи купола, разпръснати из помещението, на вътрешната страна на които са изложени снимки и текстове на предишни преврати в Турция, както и такива по света. Засега се чувстваме спокойни. Продължаваме напред.

Заплахата от един куршум

Стрелки на часовници. Отгоре до долу. По пода и по тавана. На всяка стена. Всичко това придружено от звука на непрестанно тиктакане. Става ясно, че всъщност стените са екрани. Започва прожекция. Час по час ни се показва всеки ключов момент преди да започне преврата, сред които е мобилизирането на военна техника от ФЕТО, проникването по институции, блокирането на моста на Босфора. След това – тъмнина. Чуваме звук на реактивен двигател. Обръщаме се и виждаме прожекция на самолет на стената на коридор, който не бяхме забелязали досега. От движенията на самолета напред разбираме, че трябва да го последваме.

Потапяне в тъмнина

Коридорът се вие докато вървим, придружени само от звука на реактивния самолет. След малко помещението започва да се уголемява, а над главите си виждаме военен танк. Леко стреснати, продължаваме напред и се изправяме лице в лице с четирима въоръжени. Все едно сме на блокирания Босфорски мост, а дори да направим и една крачка напред, четирите лица се прицелват директно в нас. Това са преживели хората онази нощ. И въпреки оръжията, те са продължили напред.

Най-дългата нощ

Стигаме следващата зала. Огромна е. И цялата е екран. Започва прожекцията. Хаос. Всеки патрон, всяко издевателство, всяка жертва, всяко действие на ФЕТО и всяко действие на турския народ и държава са показани тук. Емоциите, които изпитваме са неописуеми. Едно чувство е общо за всички от екипа – състраданието към хората, които са били свидетели и потърпевши от всичко това.

Тези, които оставиха следа

Следващото помещение отново е тъмно. Акцентът е върху всичките фотографии и изображения на хората, които в онази нощ са се изправили пред тероризма. Атмосферата е тежка.

Почитане на мъчениците

Тук реалността ни връхлита като товарен влак. 253 души загубили живота си в неуспешния преврат. В тяхна памет в тази зала се издигат десетки паметници. Тъга – това изпитваме. Независимо от политически виждания и мнения, хората не трябва да страдат по такъв начин.

Закрилници на демокрацията

Отново сме на светло. Намираме се в огромна зала, осветлението на която е голяма капандура, а в центъра ѝ се намира паметник в името на всички, които са се борили онази нощ. Той представлява голямо дърво, а около него десетки фигури на хора със знаме в ръка. Гледката е спираща дъха. Дори с горчивия вкус в устите ни от предната изложба, съобщението е просто: хората победиха.

Зашеметяващо е колко много насилие и разруха са се случили в рамките на няколко часа. 253 човека мъртви, над 2 500 ранени. Музеят ни кара да почувстваме болката, тъгата и страданието на народа и държавата. Едновременно с това усетихме и триумфа от победата над тероризма и устойчивостта на човешките права. В заключение ще кажем, че посещение на това място определено си заслужава. Още хиляди думи от наша страна няма да стигнат, за да опишат това, което се събужда у човек, вървейки през залите и гледайки прожекциите.

Иван Златанов – специален пратеник на „НОВИНАТА“ в Турция

Visit to the Museum of Democracy „July 15“

We had the opportunity to visit the Museum of Democracy “July 15”, situated next to the presidential complex in Ankara. From its name, it becomes clear that it is dedicated to the failed coup attempt of 15 July 2016, carried out by the terrorist organization FETO.

The museum’s aim is to familiarize its visitors with the horrific events of that night – not in any way, but by recreating the key moments from the moment the coup started to the moment it ended.

The museum is divided into several halls. Their layout is such that there is no other option but to go through each one in the exact order. At this point, we will change our tone so that we can best present our feelings to you, taking ourselves chronologically – exhibit by exhibit.

Coups in Türkiye and the World

From the entrance of the museum, we could see that it was dark. Leaving first impressions at the security checkpoint, we made our way through the crowd to find ourselves in a hall that was actually lit by thousands of tiny lights mimicking stars. We quickly understood why this is so – the effect is to allow for the several large domes scattered around the room to stand out, the inside of which displays pictures and texts of previous coups in Türkiye, as well as those around the world. For now, we feel calm. We move on.

The Threat of a Bullet

Hands of clocks. From top to bottom. On the floor and on the ceiling. On every wall. All accompanied by the sound of incessant ticking. It becomes clear that the walls are screens. A projection begins. Hour by hour, we are shown every key moment before the coup begins, including the mobilization of military equipment by FETO, the infiltration of institutions, the blocking of the Bosphorus Bridge. After that, darkness. We hear the sound of a jet engine. We turn and see a projection of a plane on the wall of a corridor we hadn’t noticed before. From the movements of the plane ahead, we understand that we must follow it.

Plunge into Darkness

The corridor swirls as we walk, accompanied only by the sound of the jet. After a while, the space begins to widen, and we see a military tank overhead. Slightly startled, we continue forward and come face to face with four gunmen. It’s as if we’re on the blockaded Bosphorus Bridge, and even if we take one step forward, the four faces aim their weapons directly at us. This is what the people experienced that night. And despite the guns, they pushed forward.

The Longest Night

We reach the next hall. It’s huge. And it’s all screen. The screening begins. Chaos. Every bullet, every atrocity, every victim, every action of FETO and every action of the Turkish people and state is shown here. The emotions we feel are indescribable. One feeling is common to everyone on the team – compassion for the people who have witnessed and suffered through it all.

Those Who Left a Mark

The next room is dark again. The focus is on all the photographs and images of the people who faced terrorism that night. The atmosphere is heavy.

Honoring Martyrs

Here reality hits us like a freight train. 253 people lost their lives in the failed coup. Dozens of monuments are erected in this hall in their memory. Sadness— this is what we feel. Regardless of political views and opinions, people should not suffer in this way.

Democracy Guard

It is bright again. We find ourselves in a huge hall, the lighting of which is a large skylight, and in the center of it is a memorial to all those who fought that night. It is a large tree, and around it are dozens of figures of people with flags in their hands. The view is breathtaking. Even with the bitter taste in our mouths from the previous exhibition, the message is simple: the people won.

It is staggering how much violence and destruction have taken place in the span of a few hours. 253 people dead, over 2 500 injured. The museum makes us feel the pain, sadness and suffering of the people and the country. At the same time, we felt the triumph of the victory over terrorism and the resilience of human rights. In conclusion, a visit to this place is worthwhile. A thousand more words on our part will not suffice to describe what awakens in one walking through the halls and watching the screenings.

