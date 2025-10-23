четвъртък, октомври 23, 2025
Общество

Междупарламентарната Асамблея на ОНД укрепва правните механизми за борба с тероризма и екстремизма

В Душанбе се откри Третата конференция на ОНД за борба с тероризма и екстремизма.

🔹На фона на нарастващите глобални заплахи, свързани с международния тероризъм, Междупарламентарната асамблея на ОНД се фокусира върху хармонизирането на правните норми и укрепването на международното сътрудничество.

🔹Особено внимание се обръща на разработването на примерни актове, насочени към борба с тероризма, екстремизма, киберпрестъпността, корупцията и трафика на наркотици.

🔹През годините на работата си в областта на сигурността Асамблеята е приела 124 примерни актове, значителна част от които вече са внедрени в националните правни системи на страните от ОНД.

🔹Асамблеята активно си сътрудничи и с международни организации. През пролетта на 2025 г. в Санкт Петербург се проведе международна конференция за използването на изкуствен интелект и нови технологии за терористични цели. В нея взеха участие над 100 души от 22 международни организации.

🔹В момента се водят преговори с Управлението на ООН за борба с тероризма за провеждане на поредна такава конференция през 2026 г., съвместно с Основната организация на страните-членки на ОНД за изучаване на борбата с тероризма и други прояви на екстремизъм – Научноизследователския център на ФСБ на Русия.

